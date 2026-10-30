आज 30 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: प्रदर्शन में आगे रहेंगे, भेंटवार्ता में सफल रहेंगे

करियर व्यवस्थित बना रहेगा. कारोबार में स्पष्टता रखेंगे. व्यर्थ के वादों व प्रलोभनों से बचेंगे. कामकाजी संबंधों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में उन्न्नति बनाए रखेंगे. लाभ और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली रहेगा. प्रलोभन से बचेंगे. उत्साह से काम लेंगे. पहल पराक्रम से परिणाम अर्जित करेंगे. साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. घर में सुखद वातावरण बना रहेगा. संकोच दूर होगा.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में सकारात्मक बने रहेंगे. अनुकूलन बढ़त पर रहेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. सत्ता व प्रबंधन पर फोकस होगा. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. साहसिक निर्णय लेंगे.

धन संपत्ति-- वित्तीय उछाल बना रहेगा. लाभ बढ़ाने पर ध्यान देंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साख सम्मान संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधो में सहजता रहेगी. भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाएंगे. करीबी परस्पर सहयोगी होंगे. खुलकर अपनी बात रखेंगे. चर्चा में उत्साह रखेंगे. प्रियजनों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. परिचितों का समर्थन पाएंगे. भ्रमण पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल और उत्साह बढ़ेगा. क्षमता में वृद्धि होगी.



आज का उपायः देवी मां जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं और मीठा चढ़ाएं. फोकस बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3 और 5

शुभ रंग : सफेद

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