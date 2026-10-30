आज 30 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: संकेतों पर ध्यान दें, स्वास्थ्य जांच बनाए रखें

कामकाज में हड़बड़ी न दिखाएं. रुटीन बेहहर बनाए रखें. नियम अनुशासन पर जोर दें. योजनाओं में ढिलाई न बरतें. लापरवाही की स्थिति से बचें. जरूरी मामलों में धैर्य से काम लें. कामकाज में व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. निरंतरता पर ध्यान देंगे. पेपरवर्क में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. सफेदपोष ठगों से बचाव रखें. विवेक विनम्रता बनाए रहें. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. मेहनत और लगन से उचित परिणाम बनेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- व्यवसायिक कार्यों में नियमितता रहेगी. श्रमशीलता में वृद्धि होगी. लेेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. पेशेवर संबंधों को महत्व देंगे. सतर्कता बनाए रहेंगे. करियर को मजबूती देंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिक विषय गति लेंगे. व्यवसायिक मामलों में सतर्कता बढ़ाएं. कार्ययोजना व प्रबंधन पर जोर होगा. सबको साथ लेकर चलें. कार्यगति नियमित रहेगी. उधार के लेनदेन से बचें.

प्रेम मैत्री- संबंधों में उूर्जा बनी रहेगी. सावधानी से संबंध आगे बढ़ाएंगे. स्वजनों का सम्मान बनाए रखें. अपनों के साथ अनदेखी और अतिव्यस्तता की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता रहेगी. करीबी सहयोगी रहेंगे. गोपनीयता का ध्यान रखें. समकक्षों का साथ रहेगा. रिश्तों में सहजता दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संकेतों पर ध्यान दें. स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. खानपान में सावधान रहें. रहन सहन सामान्य रहेगा. समझाइश पर ध्यान दें.

आज का उपाय: देवी मां जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं और मीठा चढ़ाएं. सावधानी बढ़ाए रहें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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