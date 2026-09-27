'EC को क्यों निशाना बना रहे राहुल गांधी... वजह उन्हें खुद नहीं पता', BJP नेता नारायणस्वामी ने कसा तंज

कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी ने राहुल गांधी पर चुनाव आयोग को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला कर रहे हैं. लेकिन उन्हें खुद इसकी वजह नहीं पता.

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नारायणस्वामी ने कहा कि राहुल गांधी SIR को इसका कारण बता रहे हैं. जबकि SIR का मतलब मतदाता सूची की समीक्षा है. उन्होंने दावा किया कि केरल में भी SIR के जरिए फर्जी वोटरों को हटाया गया था. उन्होंने केरल के मंत्री रमेश चेन्निथला के एक बयान का हवाला दिया.

नारायणस्वामी का कहना है कि केरल के मंत्री चेन्निथला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में SIR को अच्छा बताया था. उन्होंने दावा किया कि फर्जी वोटरों को हटाने से चुनाव में फायदा हुआ. यही प्रक्रिया देश के दूसरे राज्यों में भी लागू हो रही है. ऐसे में राहुल गांधी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, यह समझ से परे है.

'राहुल गांधी CEC को क्यों निशाना बना रहे?'

नारायणस्वामी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भी राहुल गांधी पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि CEC अपना काम कर रहे हैं. गलतियों की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है. राहुल गांधी सरकार और बीजेपी पर हमला करने के लिए CEC को निशाना बना रहे हैं.

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नारायणस्वामी ने राहुल गांधी के परिवार और चुनाव आयोग के पुराने इतिहास का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की मां के नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने का मामला सामने आया था. उन्होंने राहुल गांधी से इस पर बयान देने को कहा.

विपक्ष के नेता नारायणस्वामी ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के दौर में चुनाव आयोग को लेकर कई सवाल उठे थे. शेषन ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री की ओर से चुनाव को लेकर दबाव की बात कही थी. शेषन ने इसे चुनाव आयोग का काम बताया था.

नारायणस्वामी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाना बनाने के लिए CEC का मुद्दा उठा रहे हैं. उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए.

कर्नाटक में गारंटी योजनाओं को लेकर कांग्रेस पर निशाना

कांग्रेस की गारंटी योजनाओं पर भी नारायणस्वामी ने हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कई मंत्री निजी तौर पर इन योजनाओं को बोझ बता रहे हैं. विधानसभा में सूखे की स्थिति पर चर्चा के दौरान कुछ MLC ने भी गारंटी योजनाओं को रोकने की बात कही.

नारायणस्वामी ने कर्नाटक के सूखे को लेकर किसानों के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों के लिए 25 हजार रुपये प्रति एकड़ की मांग की है. राज्य में 82 फीसदी फसल बर्बाद हो चुकी है.

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उन्होंने कहा कि सरकार अगर 25 हजार रुपये प्रति एकड़ की मदद घोषित करती है, तभी बीजेपी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने राज्य की समस्याएं रखने के लिए दिल्ली जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगी.



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