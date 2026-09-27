scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस हो...' EC विवाद के बीच CM रेखा गुप्ता का बड़ा बयान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े विवाद के बीच विपक्षी दलों पर देशद्रोह का आरोप लगाया है. उन्होंने राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं पर देश की संस्थाओं को बदनाम करने और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है. रेखा गुप्ता ने उनके खिलाफ 'देशद्रोह' का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

Advertisement
X
रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी और विपक्ष को घेरा. (Photo- PTI)
रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी और विपक्ष को घेरा. (Photo- PTI)

चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े हालिया विवाद के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमला बोला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष देश में एक ऐसा झूठा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका हकीकत से कोई दूर-दूर तक वास्ता नहीं है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और कहा कि उनका एकमात्र मकसद जनता को भ्रमित करना है.  उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए.

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी नाकामियों, देश के खिलाफ किए गए कृत्यों और चल रहे विकास कार्यों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बेतुके मुद्दे खड़े कर रहा है, जिनका कोई आधार नहीं है.

सीएम रेखा ने सवाल उठाया कि आज विपक्ष चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठा रहा है, उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है और गिरफ्तारियों की मांग कर रहा है, जबकि उनके अपने शासनकाल में चुनाव आयोग कैसे काम करता था, ये किसी से छिपा नहीं है. उस दौर में आयोग पूरी तरह से सरकारों के इशारों पर चलता था.

सम्बंधित ख़बरें

heavy rain india states floods
मौसम का बदला मिजाज, कई राज्यों में बाढ़ का खतरा!
delhi ncr weather update
UP से हिमाचल तक बारिश का तांडव! कई राज्यों में फसलें-मकान बर्बाद
Delhi college students
'बस से कैंपस तक अनसेफ फील करती हैं छात्राएं', स्टूडेंट्स ने बताया अपना डर
Delhi Weather (Photo: PTI)
दिल्ली में बारिश के बाद ठंड की आहट, गिरा पारा... क्या बदलने वाला है मौसम?
दिल्ली: मंदिर परिसर में मिले कंकाल की सच्चाई क्या? खुल गया राज
Advertisement

पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है चुनाव आयोग

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आयोग पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है. वर्तमान व्यवस्था में आयोग के तीनों कमिश्नर हर फैसले पर पूरी तरह से एकमत होकर फैसला लेते हैं. 

चुनाव आयोग ने पहले ही सभी तथ्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रख दिया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि हर फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है. आयोग का कामकाज बेहद तारीफ के काबिल और निष्पक्ष है.

राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग

विपक्ष के तेवर पर नाराजगी जताते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं द्वारा जिस तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं और अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, वो देशद्रोह से कम नहीं है. 

यह भी पढ़ें: रेखा गुप्ता ने किया हवन, नितिन नवीन ने रक्तदान... देशभर में पीएम मोदी के जन्मदिन की शानदार तस्वीरें

मुख्यमंत्री ने मांग की है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए ताकि देश की संस्थाओं पर उंगली उठाने वालों को कड़ा संदेश मिल सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तेलंगाना: विकाराबाद के घर में लगी भीषण आग, 20 लाख कैश और सोने के गहने जलकर खाक |
    Ravi Kishan Gorakhpur Bungalow Tour: रवि किशन का गोरखपुर में 'राजमहल', लग्जरी इंटीरियर-प्राइवेट गार्डन, इतना आलीशान है बंगला |
    Asian Games 2026: अभय सिंह का गोल्ड जीतने का सपना टूटा, मलेशियाई खिलाड़ी ने हराया |
    राइज एंड फॉल 2 में सारा गुरपाल ने खोला क्रिकेटर्स के DM का राज! |
    गणेश विसर्जन के बाद BMC का एक्शन, इको-फ्रेंडली तरीके से हटाई 2754 MT सामग्री |
    36 घंटे की मूसलाधार बारिश से नैनीताल बेहाल, 15 सड़कें बंद... पहाड़ों से गिर रहे पत्थर-मलबे |
    पेपर लीक, ऑफिस शिफ्ट, नियुक्ति, अब NTA की सुरक्षा CISF के पास, नए बदलाव के साथ करेगा काम |
    Surya Gochar 2026: 17 अक्टूबर तक 6 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य, बरसेगा पैसा |
    सऊदी अरब ने यमन के पुल पर बरसाए बम, देखें दुनिया आजतक |
    'राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस हो...' EC विवाद के बीच CM रेखा गुप्ता का बड़ा बयान
    Advertisement