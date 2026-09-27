तेलंगाना: विकाराबाद के घर में लगी भीषण आग, 20 लाख कैश और सोने के गहने जलकर खाक

तेलंगाना के विकाराबाद जिले में शनिवार को एक घर में अचानक भीषण आग लग गई. यह हादसा दौलताबाद मंडल के बांदीवाड़ा गांव में हुआ, जहां बांदी अंजप्पा के घर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार को संभलने का मौका नहीं मिला. इस घटना में करीब 20 लाख रुपये नकद और सोने के आभूषण जलकर नष्ट होने की बात सामने आई है.

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जानकारी के मुताबिक, आग शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे लगी थी. देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और घर में रखा सामान जलने लगा. परिवार के अनुसार, नए मकान के निर्माण के लिए करीब 20 लाख रुपये की नकदी घर में रखी हुई थी. इसके अलावा सोने के आभूषण और घरेलू सामान भी आग की चपेट में आकर नष्ट हो गए.

आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया. आग की वजह से घर में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया.

प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, पुलिस ने अभी आग लगने की वजह की पुष्टि नहीं की है. पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल से सबूत जुटाने और आगे की जांच के बाद ही आग लगने की सही वजह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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