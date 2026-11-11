Radhika-Anant Diwali: 'तूने मुझे बुलाया शेरावालिये...' भजन पर भक्ति में डूबे अनंत-राधिका, भारत से कोसों दूर खास अंदाज में मनाई दिवाली, VIDEO

Radhika-Anant Bhajan Sandhya: देश के सबसे बड़े उद्योगपति घराने के लाडले अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने इस बार दिवाली का त्योहार देश से कोसों दूर विदेश में बेहद खास अंदाज में मनाया. उन्होंने न्यूयॉर्क में अपने घर में दिवाली सेलिब्रेट की और इस मौके पर एक भव्य भजन संध्या का भी आयोजन किया.

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भक्ति में डूबे नजर आए अनंत और राधिका

इस खास मौके पर अनंत अंबानी और राधिका पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति में लीन दिखाई दिए. दोनों इस दौरान 'तूने मुझे बुलाया शेरावालिए', 'शिव शंभू-शिव शंभू', 'ओम नम शिवाय', जैसे भजनों पर डूबे नजर आए. विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति, संगीत और भजन-कीर्तन का यह खूबसूरत नजारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे बहुत पसंद कर रहे हैं.

भक्ति भाव से सराबोर माहौल

अमेरिका में आयोजित इस भजन संध्या में पारंपरिक संगीत, मंत्रोच्चार और लोकप्रिय भजनों की गूंज सुनाई दी जिससे पूरा माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया.

दोनों का दिखा सादगी भरा अंदाज

इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान राधिका का बेहद सादगी और एलिगेंस से भरपूर पारंपरिक लुक नजर आया. उन्होंने एक खूबसूरत आइवरी एथनिक सूट पहना जिस पर सिल्क की हेवी एम्ब्रायडरी हुई थी. अपनी बारीक कारीगरी और डिटेलिंग के कारण ये ड्रेस बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी. इस पर फूलों और बेलों के सुंदर डिजाइन बने हुए थे. इस सेट में एक स्कर्ट, टॉप और बस्टियर शामिल था जिन्हें बेहतरीन एप्लिक वर्क, रेशम की कढ़ाई और हल्के सीक्वेंस के काम से सजाया गया है.

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अनंत अंबानी ने गहरे लाल और कोरल रंग का बांधनी कुर्ता पहना जो काफी आकर्षक लग रहा था. इस कुर्ते के गहरे गुलाबी-लाल कपड़े पर सफेद रंग के छोटे-छोटे ज्यामितीय डॉट पैटर्न बने थे जो पारंपरिक भारतीय टाई-डाई कला की खूबसूरती को दर्शाते हैं.

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