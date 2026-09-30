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बेंगलुरु: राइड कैंसिल होने और किराए के विवाद में ऑटो ड्राइवर और महिलाओं के बीच सड़क पर मारपीट, VIDEO वायरल

बेंगलुरु के HSR लेआउट में ऑटो राइड कैंसिल करने और किराए को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि ड्राइवर और दो महिलाओं के बीच मारपीट हो गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने ऑटो ड्राइवर चेतन को हिरासत में लिया. एक महिला की शिकायत पर HSR लेआउट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

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महिला की शिकायत पर ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
महिला की शिकायत पर ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

बेंगलुरु के HSR लेआउट इलाके में ऑटो राइड कैंसिल करने और किराए को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. घटना सोमवार दोपहर HSR लेआउट के थर्ड सेक्टर में हुई. विवाद में एक ऑटो ड्राइवर और दो महिलाएं आमने-सामने आ गए. घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया. पुलिस के मुताबिक ऑटो ड्राइवर की पहचान चेतन के रूप में हुई है. बताया गया कि चेतन का दोनों महिलाओं के साथ राइड कैंसिल होने और ऑटो के किराए को लेकर विवाद हुआ था. बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ती चली गई. कुछ देर बाद मामला इतना बिगड़ गया कि विवाद ने हाथापाई का रूप ले लिया.

बहस के बाद दोनों पक्षों में मारपीट

घटना के दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने पूरे विवाद का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. वायरल हो रहे वीडियो में ऑटो ड्राइवर चेतन और दोनों महिलाओं के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है. वीडियो में दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हाथ उठाते नजर आ रहे हैं. मामला बढ़ने के दौरान वहां मौजूद एक अन्य महिला ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. उसने हस्तक्षेप कर ऑटो ड्राइवर और दोनों महिलाओं को एक-दूसरे से अलग किया. इसके बाद मौके पर स्थिति शांत हुई.

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मारपीट की घटना के बाद दोनों में से एक महिला पुलिस के पास पहुंची. महिला ने घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद HSR लेआउट पुलिस ने मामला दर्ज किया. पुलिस ने वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की. इसी कार्रवाई के तहत ऑटो ड्राइवर चेतन को हिरासत में लिया गया. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

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महिला ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

फिलहाल यह मामला राइड कैंसिल करने और ऑटो के किराए को लेकर शुरू हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. विवाद के दौरान हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. HSR लेआउट पुलिस ने चेतन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. एक महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. अब पुलिस घटना से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.
 

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