नए कपड़ों के साथ क्यों मिलता है कपड़े का छोटा टुकड़ा? ज्यादातर लोग नहीं जानते इसकी वजह

जब भी हम नया कपड़ा खरीदते हैं, तो कई बार उसके साथ उसी कपड़े का एक छोटा-सा टुकड़ा भी मिलता है. इसे देखकर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर कंपनी इसे कपड़ों के साथ क्यों देती है? कुछ लोग इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो कुछ अपने पास रख लेते हैं. लेकिन यह छोटा-सा टुकड़ा जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है. इससे फटे कपड़े की मरम्मत करने या कपड़े का रंग चेक करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, हर कपड़े के साथ यह टुकड़ा देने की वजह एक जैसी नहीं होती.

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नए कपड़े खरीदने के कुछ समय बाद अगर उसमें कहीं छोटा-सा छेद हो जाए या कपड़ा फट जाए, तो उसे ठीक करना मुश्किल हो सकता है. खासकर तब, जब कपड़े का रंग या डिजाइन बाजार में आसानी से न मिले. ऐसी स्थिति में कपड़े के साथ मिला छोटा टुकड़ा काम आ सकता है. दर्जी इसकी मदद से कपड़े के फटे हिस्से की मरम्मत कर सकता है. इससे कपड़े को ठीक करने के लिए उसी रंग और डिजाइन का दूसरा कपड़ा ढूंढने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, हर तरह के कपड़े में इस टुकड़े का इस्तेमाल करना आसान नहीं होता. यह कपड़े की बनावट और खराब हुए हिस्से पर निर्भर करता है.

कपड़े का रंग जांचने में मिल सकती है मदद

कई बार नए कपड़े खरीदते समय हमें पता नहीं होता कि उसे धोने पर उसका रंग निकलेगा या नहीं. कुछ कपड़ों का रंग पानी या डिटर्जेंट के संपर्क में आने पर हल्का पड़ सकता है. ऐसे में कपड़े के छोटे टुकड़े पर पहले जांच की जा सकती है. उदाहरण के लिए, आप कपड़े के इस टुकड़े को थोड़े से पानी और डिटर्जेंट के संपर्क में रखकर देख सकते हैं कि उसका रंग बदलता है या नहीं. इससे मुख्य कपड़े को धोने से पहले कुछ अंदाजा मिल सकता है. हालांकि, इस टेस्ट से यह पक्का नहीं कहा जा सकता कि कपड़े का रंग धुलाई के दौरान बिल्कुल नहीं निकलेगा. इसके लिए कपड़े पर दिए गए धुलाई के निर्देशों का ध्यान रखना भी जरूरी है.

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कपड़े को प्रेस करने से पहले भी कर सकते हैं टेस्ट

हर कपड़े को एक ही तापमान पर प्रेस नहीं किया जा सकता. कुछ कपड़े ज्यादा गर्म प्रेस के संपर्क में आने से खराब हो सकते हैं. ऐसे में कपड़े के छोटे टुकड़े पर पहले सावधानी से जांच करना उपयोगी हो सकता है. इससे आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि गर्मी के संपर्क में आने पर कपड़े की बनावट या रंग पर कोई असर पड़ रहा है या नहीं. लेकिन यह जरूरी नहीं कि कपड़े के साथ दिया गया हर छोटा टुकड़ा खास तौर पर प्रेस की जांच के लिए ही हो.

क्या हर नए कपड़े के साथ मिलता है ऐसा टुकड़ा?

हर कपड़े के साथ ऐसा छोटा टुकड़ा नहीं मिलता. यह कपड़े के ब्रांड, उसकी बनावट और कंपनी की पैकिंग के तरीके पर निर्भर करता है. कुछ कपड़ों के साथ अलग से कपड़े का टुकड़ा दिया जाता है, जबकि कई कपड़ों के साथ ऐसा कुछ नहीं मिलता. इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि हर कंपनी कपड़े के साथ यह टुकड़ा एक ही वजह से देती है. इसका सही इस्तेमाल कपड़े और उसके साथ मिलने वाली जानकारी पर निर्भर करता है.

अगली बार कपड़े के साथ मिले तो क्या करें?

अगर आपके नए कपड़े के साथ भी ऐसा छोटा टुकड़ा मिलता है, तो उसे तुरंत फेंकने के बजाय कुछ समय तक संभालकर रख सकते हैं. जरूरत पड़ने पर यह कपड़े की मरम्मत या उसकी देखभाल से जुड़ी जांच में काम आ सकता है. ध्यान रखें कि कपड़े को धोने और प्रेस करने के लिए सबसे पहले उसके लेबल पर दिए गए निर्देश पढ़ें. केवल छोटे टुकड़े पर जांच कर लेने से कपड़े को नुकसान न पहुंचने की पूरी गारंटी नहीं मिलती.

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