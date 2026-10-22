scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्टार माउंटेंस... वो जगह, जहां नहीं जाता कोई आम इंसान, ऐसी है वहां की दुनिया!

क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ रहस्यमयी जगहों में से एक है स्टार माउंटेन. यहां जाना काफी मुश्किल है और आम इंसानों का यहां जाना नामुमकिन जैसा है.

Advertisement
X
पापुआ न्यू गिनी के स्टार माउंटेंस में काफी कम लोग जा पाते हैं. (Photo: Pexels)
पापुआ न्यू गिनी के स्टार माउंटेंस में काफी कम लोग जा पाते हैं. (Photo: Pexels)

दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़ हैं, घने जंगल और ऐसी घाटियां, जहां पहुंचना आज भी आसान नहीं है. उनमें से एक जगह है स्टार माउंटेंस, जो अपनी दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, घने जंगलों और अनोखी प्राकृतिक दुनिया के लिए जानी जाती है. ये जगह इतनी दुर्गम है कि यहां आम इंसान का पहुंचना इतना मुश्किल है कि आम लोग यहां पहुंच ही नहीं सकते. बड़ी मशक्कत के बाद हेलिकॉप्टर्स की मदद से फिर भी कुछ वैज्ञानिक जाने की कोशिश कर चुके हैं. तो जानते हैं इस जगह के बारे में, जहां कोई पहुंच नहीं पाता है और कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां एलियन होने की बात भी कही गई है. 

है कहां ये स्टार माउंटेंस?

स्टार माउंटेंस पश्चिमी न्यू गिनी के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं. यह पर्वत श्रृंखला इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र से लेकर पापुआ न्यू गिनी तक फैली हुई है. यहां ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और घने जंगल देखने को मिलते हैं. इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत इसकी भौगोलिक स्थिति है, जो इसे दुनिया के मुश्किल पहुंच वाले क्षेत्रों में शामिल करती है.

सम्बंधित ख़बरें

Indian Railways Foreign Tourist Quota
कौन हैं वो लोग जो 2 महीने नहीं, 1 साल पहले बुक करा सकते हैं ट्रेन टिकट
कुछ ट्रकों में ऐसे पहिए एक खास सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जिसे लिफ्ट एक्सल (Lift Axle) कहा जाता है. ( Photo: AI)
ट्रक का एक पहिया हवा में क्यों लटका रहता है?
Delhi Polllution
GRAP-1 लागू... दिल्ली में किन गाड़ियों पर रहेगी रोक, किस फेज में कितनी पाबंदियां?
वैज्ञानिकों के मुताबिक, कुछ पक्षी अपने घोंसलों में सिगरेट के टुकड़े इसलिए रख सकते हैं
घोंसलों में सिगरेट के टुकड़े क्यों रखते हैं पक्षी? जानिए इसकी वजह
ट्रेन में सामान बेचते वक्त दो ट्रेनें आ जाएं, तो वेंडर क्यों बैठ जाते हैं?
जब दो ट्रेनें एक-दूसरे को पार करती हैं, तो वेंडर नीचे क्यों बैठ जाते हैं?

यहां के अधिकतर हिस्सों में रास्ते नहीं हैं. दूरदराज के गांवों तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है, जबकि कुछ जगहों पर हवाई यात्रा ही व्यावहारिक विकल्प है. यही वजह है कि यहां सामान्य पर्यटन दूसरे लोकप्रिय पहाड़ी इलाकों की तरह विकसित नहीं हो पाया है. पापुआ इंसेक्ट्स फाउंडेशन की जानकारी के मुताबिक, यहां अब्मिसिबिल और माबिलाबोल जैसे गांव भी हैं. स्टार माउंटेंस के आसपास के जंगल प्राकृतिक विविधता से भरपूर हैं. यहां अलग-अलग ऊंचाइयों पर जंगलों और वनस्पतियों का स्वरूप बदलता जाता है. इस क्षेत्र में पक्षियों, कीटों और दूसरे जीवों की विविधता वैज्ञानिकों के लिए खास दिलचस्पी का विषय रही है.

Advertisement

वन अर्थ के अनुसार, न्यू गिनी के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में कुछ ऐसे जीव भी मिलते हैं, जो खास पर्यावरण में विकसित हुए हैं. इनमें पेड़ों पर रहने वाला ट्री कंगारू भी शामिल है. हालांकि, हर प्रजाति का स्टार माउंटेंस में पाया जाना अलग से प्रमाणित करना जरूरी है. इस पर्वत श्रृंखला की पहचान इसकी ऊंची चोटियां भी हैं. यहां माउंट जुलियाना यानी पुंचक मंडाला की ऊंचाई लगभग 4,700 मीटर बताई जाती है. इतनी ऊंचाई, दुर्गम रास्ते और मुश्किल मौसम पर्वतारोहण को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं. पापुआ की पर्वतीय भूगोल संबंधी रिपोर्ट में इस क्षेत्र के हिमनदों और ऊंचाई वाले पर्यावरण का भी उल्लेख मिलता है.

तो क्या यहां कोई इंसान नहीं जाता? ऐसा नहीं है. यहां स्थानीय ट्राइब लोग रहते हैं और कुछ वैज्ञानिक जा चुके हैं. असल बात यह है कि स्टार माउंटेंस का बड़ा हिस्सा आम पर्यटकों की पहुंच से दूर है. यही दुर्गमता इस क्षेत्र को रहस्यमयी बनाती है और इसकी प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए लगातार शोध की जरूरत बनी हुई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कैच पकड़कर जश्न मनाने लगे नीतीश रेड्डी, फिर याद आई फ्री हिट, VIDEO |
    ब्रिक्स नेताओं के संसद में कार्यक्रम की लोकसभा स्पीकर ने दी जानकारी, स्पेशल सेशन पर नहीं रखी कोई बात |
    भारत की कृषि रिसर्च का दुनिया में विस्तार, वैश्विक स्तर पर बढ़ रही ICAR की पहुंच |
    'नहीं हटाई तो सील कर दिया जाएगा बीकानेर हाउस...' 70 फोटो हटाने पर रेहान वाड्रा ने आजतक को क्या बताया? |
    हर की पौड़ी में पानी गायब, भक्तों के छोड़े कपड़े-जूतों का दिखा अंबार, सफाई में जुटे लोकल ने कही ये बात, VIDEO |
    प्रदूषण में दिल्ली को पीछे छोड़ रही मुंबई! HC ने पूछा- अफसरों को नींद कैसे आ रही |
    LIVE: 'न हमने कॉल दिया, न हम वहां गए', हाईकोर्ट में कनॉट प्लेस प्रदर्शनों से नेहा बोरा ने किया किनारा |
    'जज ने 4 बार कहा एलिमनी ले लो', तलाक को याद कर रो पड़ीं माही विज, कही बड़ी बात |
    इस बैंक से अब सिर्फ 5000 रुपये निकाल सकेंगे ग्राहक, RBI ने लगाई पाबंदी |
    मक्का-मदीना में फंसे 4000 भारतीय उमरा यात्री, ओवैसी ने सरकार से मांगी मदद
    Advertisement