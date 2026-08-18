पता नहीं चलता और RAC कंफर्म हो जाती है... ट्रेन में बैठने के बाद कैसे चेक करें?

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए टिकट का कंफर्म होना सबसे बड़ी चिंता होती है. खासकर जब टिकट आरएसी(Reservation Against Cancellation) में हो. टिकट बुक करते समय आरएसी देखकर यात्री अक्सर सोचते हैं कि आखिर ट्रेन में चढ़ने के बाद उन्हें पूरी सीट मिलेगी या नहीं. कई बार ट्रेन चलने के बाद भी यात्रियों को यह पता नहीं होता कि उनका आरएसी टिकट कंफर्म हुआ है या अभी भी आरएसी में ही है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ट्रेन में बैठने के बाद भी आप कुछ आसान तरीकों से पता कर सकते हैं कि आपका आरएसी टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं.

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सबसे पहले पीएनआर स्टेटस करें चेक

ट्रेन में बैठने के बाद आरएसी टिकट का स्टेटस जानने का सबसे आसान तरीका पीएनआर स्टेटस चेक करना है. जब आपने टिकट बुक किया था, तब आपको एक 10 अंकों का PNR नंबर मिला होगा. इसी नंबर की मदद से आप अपने टिकट का मौजूदा स्टेटस देख सकते हैं. इसके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर जाकर पीएनआर स्टेटस का विकल्प चुनें. वहां अपना पीएनआर नंबर डालने के बाद आपको टिकट की करेंट स्टेटस दिखाई देगी.

अगर आपका टिकट कंफर्म हो चुका है तो स्टेटस में CNF यानी कंफर्म दिखाई देगा. इसके साथ आपकी सीट या बर्थ नंबर की जानकारी भी दिखाई दे सकती है. वहीं अगर स्टेटस में अभी भी आरएसी लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका टिकट अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ है.

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ट्रेन चलने के बाद भी बदल सकता है टिकट का स्टेटस

बहुत से यात्रियों को लगता है कि एक बार ट्रेन का चार्ट बन गया तो टिकट का स्टेटस बदल नहीं सकता. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. ट्रेन में कुछ यात्री आखिरी समय पर यात्रा नहीं करते. कुछ लोग अपना टिकट कैंसिल भी कर देते हैं. ऐसी स्थिति में खाली हुई सीट आरएसी यात्रियों को दी जा सकती है. यही वजह है कि ट्रेन में बैठने के बाद भी RAC टिकट वाले यात्रियों को पूरी बर्थ मिल सकती है. इसलिए अगर ट्रेन चलने के समय आपका टिकट RAC था, तो यह जरूरी नहीं कि पूरी यात्रा में आपको RAC की स्थिति में ही सफर करना पड़े.

टीटीई से भी पता कर सकते हैं

अगर आपको मोबाइल से PNR चेक करने में परेशानी हो रही है या स्टेटस समझ नहीं आ रहा है, तो आप ट्रेन में मौजूद TTE यानी Travelling Ticket Examiner से भी पूछ सकते हैं. TTE के पास ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट और यात्रियों की सीट से जुड़ी जानकारी होती है. वह आपको बता सकता है कि आपकी सीट की स्थिति क्या है और अगर कोई बर्थ खाली हुई है तो वह किसे अलॉट की गई है. कई बार ट्रेन में यात्री अपनी सीट पर नहीं पहुंचते. ऐसे में खाली बर्थ को आरएसी यात्रियों को अलॉट किया जा सकता है. इसलिए TTE से पूछने पर आपको अपनी सीट या बर्थ की ताजा जानकारी मिल सकती है.

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आरएसी टिकट पर यात्रा कर सकते हैं या नहीं?

यह भी एक सवाल है जो आरएसी टिकट वाले यात्रियों के मन में रहता है. दरअसल आरएसी टिकट का मतलब यह नहीं है कि आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है और आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते. आरएसी टिकट पर यात्री ट्रेन में यात्रा कर सकता है. हालांकि आरएसी में आमतौर पर यात्री को पूरी बर्थ के बजाय साझा सीटिंग व्यवस्था मिल सकती है. अगर बाद में कोई बर्थ खाली होती है और वह आपको अलॉट हो जाती है, तो आपका सफर ज्यादा आरामदायक हो सकता है. इसलिए आरएसी टिकट मिलने पर तुरंत टिकट कैंसिल कराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है.

इसके लिए दो चीजें देख सकते हैं. पहला, अपना पीएनआर स्टेटस दोबारा चेक करें. अगर वहां सीएनएफ दिखाई दे रहा है तो आपका टिकट कंफर्म हो गया है. दूसरा, अपनी सीट या बर्थ की जानकारी देखें. अगर आपको पूरी बर्थ अलॉट हो गई है तो उसकी जानकारी टिकट स्टेटस में दिखाई देगी. किसी तरह का कन्फ्यूजन होने पर टीटीई से पुष्टि करना सबसे आसान तरीका है.

सफर के दौरान ये गलती न करें

आरएसी टिकट वाले यात्रियों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए. सिर्फ यह सोचकर कि अब बर्थ खाली हो गई है, किसी खाली सीट पर खुद से जाकर कब्जा न करें. सीट अलॉट होने की पुष्टि टीटीई से कर लें. अगर कोई बर्थ खाली हुई है तो उसे किस यात्री को दिया जाएगा, इसका फैसला रेलवे के नियमों के अनुसार होता है. इसलिए अगली बार अगर आपका टिकट आरएसी में है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ट्रेन में बैठने के बाद अपना पीएनआर स्टेटस चेक करें, टिकट का नया स्टेटस देखें और जरूरत पड़ने पर टीटीई से जानकारी लें. यानी ट्रेन में चढ़ने के बाद भी आरएसी टिकट की स्थिति बदली है या नहीं, इसका पता लगाना काफी आसान है. बस अपने पीएनआर पर नजर रखें और सीट अलॉटमेंट की जानकारी जरूर चेक करते रहें.

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