कोच में डबल बेड, बाथरूम में बाथटब... ऐसी ट्रेन में सफर करने के लिए कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे?

आपने ट्रेन में कई तरह के सफर किए होंगे. किसी ट्रेन में स्लीपर कोच, किसी में एसी कोच तो किसी में लग्जरी चेयर कार का अनुभव लिया होगा. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है, जिसमें सफर करते हुए आपको होटल के कमरे जैसी सुविधाएं मिलें? कमरे में आरामदायक बिस्तर हो, प्राइवेट बाथरूम हो, शानदार डेकोरेशन हो और खिड़की से राजस्थान के किले, महल और रेगिस्तान दिखाई दें. दरअसल, हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स भारत की सबसे चर्चित लग्जरी ट्रेनों में से एक है.

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राजस्थान पर्यटन के मुताबिक, पैलेस ऑन व्हील्स को नए रूप में हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स के तौर पर पेश किया गया है. इस ट्रेन में सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा शाही यात्रा अनुभव है. अब सवाल है कि आखिर ऐसी ट्रेन में टिकट कितने की आती है और अगर कोई सबसे लग्जरी कमरा बुक करना चाहे, जिसमें डबल बेड और बाथटब जैसी सुविधाएं हों, तो उसे कितने पैसे खर्च करने होंगे?

ट्रेन में मिलता है होटल जैसा कमरा

पैलेस ऑन व्हील्स में अलग-अलग कैटेगरी के केबिन उपलब्ध हैं. इनमें डीलक्स केबिन, सुपर डीलक्स केबिन, सुइट केबिन और प्रेसिडेंशियल सुइट शामिल हैं. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में कुल 42 एसी केबिन हैं. डीलक्स केबिन में दो अलग-अलग बेड, प्राइवेट बाथरूम, बड़ी खिड़की और पारंपरिक राजस्थानी डेकोरेशन मिलती है. सुपर डीलक्स केबिन में भी आरामदायक बिस्तर, प्राइवेट बाथरूम और ज्यादा शानदार सुविधाएं दी जाती हैं. यानी यहां आपको आम ट्रेन का छोटा सा केबिन नहीं, बल्कि काफी हद तक होटल के कमरे जैसा अनुभव मिलता है. लेकिन अगर बात सबसे खास सुविधा की हो, तो नजर जाती है प्रेसिडेंशियल सुइट पर.

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अगर दो लोग सुपर डीलक्स डिब्बे में सफर करते हैं तो विशेष छूट के बाद कुल किराया 11 लाख 77 हजार रुपये है. इसमें एक व्यक्ति का खर्च करीब 5 लाख 88 हजार 500 रुपये आएगा. वहीं सुइट डिब्बे के लिए दो लोगों का किराया 13 लाख 14 हजार रुपये है, यानी प्रति व्यक्ति करीब 6 लाख 57 हजार रुपये खर्च होंगे.

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डबल बेड से लेकर बाथटब तक

प्रेसिडेंशियल सुइट पूरी ट्रेन के सबसे खास कमरों में से एक है. आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह करीब 240 वर्ग फुट का विशाल सुइट है और इसमें किंग साइज बेड दिया गया है. सबसे खास बात यह है कि इसके निजी बाथरूम में बाथटब भी मौजूद है. यानी बाहर ट्रेन दौड़ रही होगी और आप अपने निजी कमरे में आराम कर सकते हैं. कमरे में बैठकर बाहर का नजारा देख सकते हैं और सफर के दौरान होटल जैसी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं. प्रेसिडेंशियल सुइट में निजी लाउंज, बड़ी खिड़की, शानदार सजावट, टीवी और कई दूसरी सुविधाएं भी दी जाती हैं. इसके साथ 24 घंटे बटलर सेवा, पर्सनल कार और गाइड जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

अब सबसे बड़ा सवाल- टिकट कितने की है?

पैलेस ऑन व्हील्स में सितंबर 2026 के लिए 7 रात और 8 दिन की यात्रा का किराया दिया गया है. यह किराया दो लोगों के लिए है और इसमें सभी टैक्स शामिल हैं. सबसे कम कीमत वाले डीलक्स डिब्बे का सामान्य किराया 10 लाख 92 हजार 286 रुपये है, लेकिन विशेष छूट के बाद दो लोगों के लिए इसका किराया 6 लाख 55 हजार रुपये है. यानी एक व्यक्ति का खर्च करीब 3 लाख 27 हजार 500 रुपये पड़ेगा.

सबसे महंगा राष्ट्रपति सुइट है. इसमें दो लोगों के लिए विशेष छूट के बाद किराया 16 लाख 7 हजार रुपये है. यानी एक व्यक्ति के लिए करीब 8 लाख 3 हजार 500 रुपये देने होंगे. इस तरह पैलेस ऑन व्हील्स की 7 रात और 8 दिन की यात्रा दो लोगों के लिए 6 लाख 55 हजार रुपये से शुरू होकर 16 लाख 7 हजार रुपये तक है. इसमें सभी कर शामिल हैं.

सिर्फ कमरा ही नहीं, पूरा शाही अनुभव

इस ट्रेन की खासियत सिर्फ इसके महंगे कमरों तक सीमित नहीं है. सफर के दौरान यात्रियों को राजस्थान और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों को देखने का मौका मिलता है. आधिकारिक मार्ग में दिल्ली से यात्रा शुरू होकर जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर क्षेत्र, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा जैसे प्रमुख स्थान शामिल होते हैं. इनमें रणथंभौर, ऐतिहासिक किले और ताजमहल जैसे आकर्षण भी यात्रा का हिस्सा हैं.

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ट्रेन में रेस्तरां, लाउंज और बार जैसी सुविधाएं भी हैं. इसके अलावा अलग-अलग श्रेणी के यात्रियों को बटलर, गाइड और निजी वाहन जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं. खासतौर पर प्रेसिडेंशियल सुइट के यात्रियों के लिए निजी कार और विशेष गाइड की सुविधा दी जाती है.

टिकट के साथ इन बातों का भी रखें ध्यान

यहां एक और महत्वपूर्ण बात है. आधिकारिक किराए के मुताबिक, जीएसटी किराए के ऊपर अलग से लिया जाएगा. क्रिसमस और नए साल वाले सफर पर 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जा सकता है. बुकिंग के समय 25 फीसदी टिकट राशि अग्रिम देनी होती है, जबकि बाकी भुगतान यात्रा से कम से कम 60 दिन पहले करना होता है. 60 दिन के अंदर बुकिंग करने पर पूरी राशि जमा करनी होती है. वहीं 5 साल से छोटे बच्चों के लिए किराया नहीं लिया जाता, लेकिन उन्हें उसी केबिन में रहना होगा. 5 से 12 साल के बच्चों के लिए वयस्क के साथ रहने पर 50 फीसदी किराए का प्रावधान है.

यानी यह ट्रेन किसके लिए है?

अगर आप सिर्फ दिल्ली से राजस्थान जाने के लिए ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर यह सफर आपकी जरूरत से कहीं ज्यादा महंगा है. लेकिन अगर आप ऐसी यात्रा चाहते हैं जहां रहने, खाने, घूमने और ट्रेन के सफर का अनुभव एक ही लग्जरी पैकेज का हिस्सा हो, तो हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स अलग तरह का अनुभव दे सकती है. यहां ट्रेन सिर्फ रास्ता नहीं है. आपका कमरा भी ट्रेन में है, खाना भी ट्रेन में है और सफर के दौरान बदलते शहर और नजारे आपकी खिड़की के बाहर हैं.

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और अगर बजट की कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो प्रेसिडेंशियल सुइट आपको उस स्तर की सुविधा देता है, जहां किंग साइज बेड, निजी बाथरूम और बाथटब तक मौजूद है. 2026-27 के व्यस्त सत्र में इसकी कीमत करीब 3.02 लाख रुपये प्रति रात है और 7 रात के पूरे सफर का मूल किराया करीब 21 लाख रुपये से ऊपर पहुंच जाता है. जीएसटी अलग से लगेगा. यानी जिस ट्रेन में सफर करने के दौरान आपको लगे कि आप किसी चलते-फिरते महल में रह रहे हैं, उसका किराया भी उसी हिसाब से शाही है.

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