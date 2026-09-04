भारत में हो रहा इंतजार, साउथ अफ्रीका में हुई एंट्री... क्या ये होगी फॉक्सवैगन की सबसे सस्ती SUV

फॉक्सवैगन भारतीय बाजार में एक नई कार लाने वाला है. कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि वे 4 मीटर से छोटी एक एसयूवी लेकर आ रहे हैं. ये कंपनी की सबसे सस्ती एसयूवी होने वाली है. वैसे भारत में कंपनी इस कार को अगले साल लॉन्च करेगी, लेकिन साउथ अफ्रीका में इन्हीं खूबियों के साथ एक कार फॉक्सवैगन ने पेश की है.

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हम बात कर रहे हैं फॉक्सवैगन टेंगो (Volkswagen Tengo) की जिसकी साउथ अफ्रीका में एंट्री हो गई है. ये कार मूल रूप से ब्राजील में मिलने वाली फॉक्सवैगन टेरा है. अब तक कंपनी इस कार को सिर्फ ब्राजील में बना रही थी, लेकिन अब कंपनी ने इसे साउथ अफ्रीका में भी मैन्युफैक्चर करने का ऐलान किया है.

लोकली मैन्युफैक्चर होगी कार

टेंगो को कंपनी ने टी-क्रॉस (फॉक्सवैगन टाइगुन) से नीचे पोजिशन किया है. कंपनी इसे 2027 में लॉन्च करेगी. इस कार को कंपनी अपनी कारिएगा (Kariega) फैक्टरी में मैन्युफैक्चर करेगी, जो 1951 से चल रही है. ये टी-क्रॉस से सस्ता ऑप्शन होगा. इस कार के जरिए कंपनी अफ्रीकी मार्केट में भारतीय और चीनी ब्रांड से मिल रहे कंपटीशन से मुकाबला कर पाएगी.

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साउथ अफ्रीका के लिए कंपनी इस एसयूवी में कुछ बदलाव करेगी. ये कार राइट हैंड ड्राइव के साथ आएगी. इसे ब्रांड के एमक्यूबी ए0 प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा. इस प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल ब्राजील में टेरा के लिए होता है. इसके अलावा ब्रांड की पोलो, वर्टस और टी-क्रॉस जैसी कारें भी इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं.

दमदार इंजन मिल सकता है

फॉक्सवैगन टेंगो को कंपनी ने पेश तो कर दिया है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए इसके फीचर्स का ऐलान नहीं किया है. टेंगो में कंपनी 1.6 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दे सकती है, जो 105 पीएस की पावर और 153 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके अलावा कंपनी 1.0 लीटर का टीएसआई इंजन भी बाद में जोड़ सकती है.

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ब्रांड भारतीय बाजार में एक सब-फोर मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने की तैयारी में है. कंपनी ने इस कार का नाम रिवील नहीं किया है, लेकिन सबसे मजबूत कयास टेरा को लेकर ही हैं. 2027 में लॉन्च होने वाली ये कार स्कोडा कायलॉक पर बेस्ड होगी. इसे कंपनी के एमक्यूबी-ए0-आईएन (MQB-A0-IN) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा.

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