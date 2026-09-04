scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत में हो रहा इंतजार, साउथ अफ्रीका में हुई एंट्री... क्या ये होगी फॉक्सवैगन की सबसे सस्ती SUV

फॉक्सवैगन ने साउथ अफ्रीका में अपनी नई एसयूवी को पेश किया है. ये कार ब्राजील में आने वाली टेरा का ही बदला हुआ रूप है. वैसे फॉक्सवैगन भारतीय बाजार में भी एक नई एसयूवी लाने वाली है, जो 4 मीटर से छोटी होगी. पोलो के बाद ये कंपनी की पहली कार होगी, जो इस सेगमेंट में आएगी. आइए जानते हैं फॉक्सवैगन की एसयूवी में क्या कुछ खास है.

Advertisement
X
फॉक्सवैगन भारत में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है. (Photo: volkswagen-stmaarten.com)
फॉक्सवैगन भारत में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है. (Photo: volkswagen-stmaarten.com)

फॉक्सवैगन भारतीय बाजार में एक नई कार लाने वाला है. कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि वे 4 मीटर से छोटी एक एसयूवी लेकर आ रहे हैं. ये कंपनी की सबसे सस्ती एसयूवी होने वाली है. वैसे भारत में कंपनी इस कार को अगले साल लॉन्च करेगी, लेकिन साउथ अफ्रीका में इन्हीं खूबियों के साथ एक कार फॉक्सवैगन ने पेश की है. 

हम बात कर रहे हैं फॉक्सवैगन टेंगो (Volkswagen Tengo) की जिसकी साउथ अफ्रीका में एंट्री हो गई है. ये कार मूल रूप से ब्राजील में मिलने वाली फॉक्सवैगन टेरा है. अब तक कंपनी इस कार को सिर्फ ब्राजील में बना रही थी, लेकिन अब कंपनी ने इसे साउथ अफ्रीका में भी मैन्युफैक्चर करने का ऐलान किया है. 

लोकली मैन्युफैक्चर होगी कार

टेंगो को कंपनी ने टी-क्रॉस (फॉक्सवैगन टाइगुन) से नीचे पोजिशन किया है. कंपनी इसे 2027 में लॉन्च करेगी. इस कार को कंपनी अपनी कारिएगा (Kariega) फैक्टरी में मैन्युफैक्चर करेगी, जो 1951 से चल रही है. ये टी-क्रॉस से सस्ता ऑप्शन होगा. इस कार के जरिए कंपनी अफ्रीकी मार्केट में भारतीय और चीनी ब्रांड से मिल रहे कंपटीशन से मुकाबला कर पाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Volkswagen Tayron Life
9 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा, 5 लाख कम में लॉन्च हुई 5 सीटर SUV
Volkswagen tera
Nexon-Brezza को देगी टक्कर, आ रही VW की सबसे सस्ती SUV
Volkswagen Taigun Facelift
मजा न आए, पैसा वापस! 75% मनीबैक गारंटी के साथ लॉन्च हुई धांसू SUV
Volkswagen Tayron R-Line SUV Launched
बोल्ड लुक, पावरफुल इंजन! Fortuner को टक्कर देने आई धांसू SUV
volkswagen id cross
427KM रेंज, मिनटों में चार्ज, VW की पहली इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर

यह भी पढ़ें: Nexon-Brezza को देगी टक्कर, आ रही Volkswagen की सबसे सस्ती SUV

Advertisement

साउथ अफ्रीका के लिए कंपनी इस एसयूवी में कुछ बदलाव करेगी. ये कार राइट हैंड ड्राइव के साथ आएगी. इसे ब्रांड के एमक्यूबी ए0 प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा. इस प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल ब्राजील में टेरा के लिए होता है. इसके अलावा ब्रांड की पोलो, वर्टस और टी-क्रॉस जैसी कारें भी इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं. 

दमदार इंजन मिल सकता है

फॉक्सवैगन टेंगो को कंपनी ने पेश तो कर दिया है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए इसके फीचर्स का ऐलान नहीं किया है. टेंगो में कंपनी 1.6 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दे सकती है, जो 105 पीएस की पावर और 153 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके अलावा कंपनी 1.0 लीटर का टीएसआई इंजन भी बाद में जोड़ सकती है. 

यह भी पढ़ें: 427KM रेंज, 23 मिनट में चार्ज, Volkswagen की पहली इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर लॉन्च

ब्रांड भारतीय बाजार में एक सब-फोर मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने की तैयारी में है. कंपनी ने इस कार का नाम रिवील नहीं किया है, लेकिन सबसे मजबूत कयास टेरा को लेकर ही हैं. 2027 में लॉन्च होने वाली ये कार स्कोडा कायलॉक पर बेस्ड होगी. इसे कंपनी के एमक्यूबी-ए0-आईएन (MQB-A0-IN) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ऑर्डर कैंसिल... ₹250 रिफंड भी नहीं दिया! कोर्ट पहुंचा शख्स... अब Zomato को चुकाने पड़ेंगे ₹8,250 |
    श्रीनगर एयरपोर्ट पर पोल से टकराया IndiGo विमान, बड़ा हादसा टला |
    योगी सरकार के रडार पर राजस्व विभाग, 4 तहसीलदार समेत 5 अफसरों पर बड़ी कार्रवाई |
    UP के सरकारी स्कूलों में रील्स और शॉर्ट्स से होगी पढ़ाई, जेन अल्फा के ल‍िए नई पहल |
    Best Places to Celebrate Janmashtami: मथुरा-वृंदावन की भीड़ से है बचना? जन्माष्टमी पर इन 10 जगहों पर लें कृष्ण भक्ति का आनंद |
    Janmashtami Special Recipe: बाजार की मिठाई छोड़ें! 2 तार की चाशनी और खरबूजे के बीज से बनाएं टेस्टी मींगी पाग, कान्हा को है बेहद पसंद |
    जन्माष्टमी का क्या है पूजा व‍िधान और शुभ मुहूर्त? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    'बेगम बनकर हिंदू धर्म भूल गईं' शर्मिला टैगोर पर भड़के मुकेश खन्ना, सुनाई खरी-खोटी |
    जहां गूंजती थी बच्चों की आवाजें वहां पसरा सन्नाटा... नेपाल बाढ़ के बाद लापता 600 बच्चों के इंतजार में तड़प रहे परिजन |
    धोनी को खोजने वाला क्रिकेटर... विकेट के पीछे से पाकिस्तानी स्टार जावेद म‍ियांदाद को 'रुला' द‍िया
    Advertisement