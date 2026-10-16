मीटर में ऑन है ये बत्ती? डबल आ सकता है बिल, तुरंत बुलाएं इलेक्ट्रीशियन

घर में लगे बिजली के मीटर में कई सारी बत्तियां होती हैं. इन सबके नीचे एक कोड लिखा होता है. इनमें से हर एक बत्ती समय आने पर अलग- अलग सिग्नल देती है और इनका मतलब भी अलग- अलग होता है. इनमें से ही एक ऐसी लाइट होती है,जिसके जलने का मतलब होता है कि आपके मीटर में या वायरिंग में कुछ गड़बड़ी है. अगर इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया जाए, तो बिल ज्यादा आ सकता है.

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बिजली के डिजिटल या स्मार्ट मीटर में कई सारे एलईडी लाइट्स यानी इंडीकेटर्स होते हैं. इनमें Earth, Ph, Rev, और Cal नाम की बत्तियां होती हैं. इनमें से एक या दो अक्सर जलती बुझती रहती है. लेकिन, जिस इंडिकेटर के नीचे या ऊपर Earth या Temper लिखा होता है. उसके जलने का मतलब है कि आपके घर की वायरिंग, बिजली की खपत या मीटर में किसी तरह का फॉल्ट है.

यदि मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है. न्यूट्रल वायर से छेड़छाड़ हुई है, या घर की वायरिंग में कोई लीकेज है, तो यह अर्थ या टैम्पर लाइट लगातार जलने लगती है. इसे देखकर तुरंत समझ जाना चाहिए कि मीटर के साथ कुछ गलत किया गया है. अगर ऐसा नहीं हुआ है तो घर के वायरिंग में फॉल्ट या लीकेज है.

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क्योंकि यह बत्ती आपके घर की वायरिंग की सुरक्षा और अर्थिंग से जुड़ी होती है. सामान्य स्थिति में और सही वायरिंग में यह बत्ती हमेशा बंद रहनी चाहिए. घर के किसी उपकरण जैसे कूलर, गीजर, या इनवर्टर की बॉडी में करंट आ रहा है और वह जमीन में जा रहा है. यदि न्यूट्रल तार को सीधे जमीन से जोड़ दिया गया है या न्यूट्रल और अर्थ वायर आपस में छू रहे हैं. सीधे शब्दों में घर में बिजली लीकेज हो रही हो तो यह बत्ती जल जाती है.

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बिजली के मीटर में अर्थ (Earth) या न्यूट्रल लीकेज की लाइट जलने का सीधा मतलब है कि आपके घर की वायरिंग या किसी उपकरण में करंट लीक हो रहा है. इससे बिजली लगातार बर्बाद हो रही है और आपका बिल तेजी से बढ़ रहा है.

मीटर में अर्थ की लाइट जलने और भारी बिल आने की समस्या को ठीक करने के लिए तुरंत कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन बुलाना चाहिए. वायरिंग टेस्ट करने के बाद इलेक्ट्रिशियन फॉल्ट ठीक कर देगा और यह इंडिकेटर बंद हो जाएगा.

अगर इलेक्ट्रीशियन कहता है कि आपके घर की अंदरूनी वायरिंग और उपकरण बिल्कुल ठीक हैं, तो समस्या मीटर या बाहर के खंभे से आने वाले तारों में हो सकती है. कई बार बिजली विभाग के कर्मचारी खंभे से आपके मीटर तक आने वाले सर्विस वायर के फेज और न्यूट्रल को आपस में बदल देते हैं. इससे भी मीटर में 'Earth' दिखाने लगता है. ऐसे में तुरंत बिजली विभाग में शिकायत दर्ज करनी चाहिए.

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