शादी में दहेज मांगना कानूनन अपराध है. इसके बावजूद देश में आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां दूल्हा या उसका परिवार कार, नकदी और महंगे सामान की मांग करता है. हाल ही में हरियाणा के सोनीपत में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया. यहां दुल्हन के परिवार ने करीब 9.5 लाख रुपये की हुंडई ऑरा कार और गहने शादी में दिए थे. लेकिन आरोप है कि दूल्हे ने 13 लाख रुपये की मारुति ब्रेजा कार की मांग कर दी. मांग पूरी नहीं हुई तो वह बारात लेकर शादी छोड़कर चला गया और दुल्हन को मंडप में ही छोड़ दिया.

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इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. बताया जा रहा है कि दूल्हा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है. फिलहाल दोनों परिवारों के बीच विवाद सुलझाने के लिए स्थानीय पंचायत भी कोशिश कर रही है. लेकिन यहां सवाल सिर्फ एक कार की मांग का नहीं है. सवाल यह भी है कि अगर दहेज मांगने का आरोपी कोई सरकारी कर्मचारी हो, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है?

क्या उसे सिर्फ आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ता है या नौकरी पर भी इसका असर पड़ सकता है? क्या पंचायत के समझौते से ऐसा मामला खत्म हो सकता है? आइए जानते हैं कि दहेज निषेध कानून और सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियम इस बारे में क्या कहते हैं.

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 क्या कहता है?

भारत में दहेज लेने और देने पर रोक लगाने के लिए करीब छह दशक पहले दहेज निषेध अधिनियम, 1961 बनाया गया था. इस कानून में दहेज की परिभाषा काफी व्यापक रखी गई है. धारा 2 के मुताबिक, शादी के संबंध में विवाह से पहले, शादी के समय या शादी के बाद किसी भी वक्त सीधे या परोक्ष रूप से दी गई या देने पर सहमति बनी संपत्ति और कीमती सामान दहेज के दायरे में आ सकते हैं. यह लेन-देन दूल्हा-दुल्हन या उनके परिवारों के बीच भी हो सकता है.

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धारा 3 के तहत दहेज लेने, देने या इसमें मदद करने पर कम से कम 5 साल की जेल और कम से कम 15 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है. जुर्माने की रकम दहेज की कीमत से ज्यादा होने पर दहेज के मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, शादी में बिना किसी मांग के अपनी मर्जी से दिए गए उपहारों को कुछ शर्तों के साथ इस कानून से छूट दी गई है.

वहीं, धारा 4 के तहत दहेज मांगना भी अपराध है. इसके लिए 6 महीने से 2 साल तक की जेल और 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. यानी दहेज की मांग पूरी हो या नहीं, सिर्फ मांग करना ही कानूनी कार्रवाई की वजह बन सकता है.

इसलिए अगर कोई दूल्हा शादी के बदले एक खास कीमत की कार मांगता है और मांग पूरी नहीं होने पर शादी छोड़कर चला जाता है, तो उसके खिलाफ दहेज मांगने का मामला बन सकता है. मांग को शगुन, उपहार या पारिवारिक परंपरा बताने भर से वह कानूनी नहीं हो जाती.

दहेज के मामले में समझौता करना कितना आसान है?

दहेज निषेध अधिनियम की धारा 8 के तहत इस कानून के अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती यानी नन बेलेबल और गैर-समझौतायोग्य यानी नन कम्पाउंडेबल हैं. इसका मतलब है कि पुलिस कानून के मुताबिक मामले की जांच कर सकती है. आरोपी को जमानत का अधिकार अपने आप नहीं मिल जाता, बल्कि इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है.

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सबसे अहम बात यह है कि दहेज के मामले को केवल परिवारों के बीच समझौता करके खत्म नहीं किया जा सकता. स्थानीय पंचायत दोनों पक्षों के बीच बातचीत करा सकती है, लेकिन उसके पास आपराधिक कानून को खत्म करने का अधिकार नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है अहम फैसले

दहेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में अपना रुख स्पष्ट कर चुका है. पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य (1998) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज से जुड़ी मांगों पर विचार किया था. इस मामले में स्कूटर और फ्रिज जैसी चीजों की मांग भी शामिल थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी से जुड़े लेन-देन में संपत्ति या सामान की मांग दहेज के दायरे में आ सकती है. इसके लिए लिखित समझौता होना जरूरी नहीं है.

वहीं, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 का पालन और क्रियान्वयन (2005) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज विरोधी कानून को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किए जाने पर चिंता जताई थी. कोर्ट ने सरकार से यह भी विचार करने को कहा था कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोगों और पहले से सरकारी सेवा में मौजूद कर्मचारियों से उनकी शादी में मिले दहेज के बारे में जानकारी ली जाए. इससे साफ है कि दहेज का मुद्दा सिर्फ किसी परिवार का निजी मामला नहीं है. सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह सार्वजनिक जवाबदेही से भी जुड़ जाता है.

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सरकारी कर्मचारी दहेज मांगे तो नौकरी पर क्या असर पड़ेगा?

सरकारी कर्मचारी होने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति दहेज से जुड़े कानून से बच सकता है. बल्कि सरकारी सेवाओं में काम करने वाले लोगों के लिए दहेज को लेकर अलग से सेवा नियम भी बनाए गए हैं.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू सेंट्रल सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1964 के नियम 13-A के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को दहेज लेने, देने, इसमें मदद करने या सीधे अथवा परोक्ष रूप से दहेज मांगने की मनाही है. इस नियम का उल्लंघन सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की वजह बन सकता है.

इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने आर. सेंथिल कुमार बनाम पुलिस कमिश्नर (2018) मामले में भी अहम टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा कि दहेज से जुड़े आचरण को केवल परिवार का निजी मामला बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सेवा नियमों के तहत जरूरी घोषणाओं का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.

इसी तरह, बलवीर सिंह बनाम संचार मंत्रालय (2022) मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने लागू सेवा नियमों के तहत दहेज से जुड़े आचरण को सरकारी कर्मचारी के कदाचार के रूप में माना. इसका मतलब है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर दहेज मांगने का आरोप लगता है, तो उसे दो अलग-अलग स्तरों पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

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- आपराधिक कार्रवाई: दहेज निषेध अधिनियम के तहत पुलिस जांच और मुकदमा चल सकता है.

- विभागीय कार्रवाई: संबंधित विभाग सेवा नियमों के तहत जांच कर सकता है. आरोप साबित होने पर नियमों के मुताबिक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है.

हालांकि, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पर कौन से सेवा नियम लागू होंगे और उसके खिलाफ किस तरह की विभागीय कार्रवाई हो सकती है, यह संबंधित सेवा नियमों और जांच के तथ्यों पर निर्भर करेगा.

पंचायत नहीं, पुलिस और विभाग में कर सकते हैं शिकायत

इस पूरे मामले में एक अहम सवाल यह भी है कि अगर दहेज मांगने वाला व्यक्ति खुद पुलिस विभाग में काम करता हो, तो पीड़ित परिवार कहां शिकायत कर सकता है? इस बारे में एडवोकेट तहिनी भूषण ने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि दहेज निषेध अधिनियम स्वेच्छा से दिए गए शादी के उपहारों और दहेज के बीच अंतर करता है. धारा 4 के तहत दहेज की मांग करना अपने आप में अपराध है, भले ही मांग पूरी न हुई हो.

उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की का परिवार पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है. अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो परिवार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों या संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है. अगर आरोपी पुलिसकर्मी है, तो उसके वरिष्ठ अधिकारियों और विभाग की सतर्कता शाखा (विजिलेंस) के पास भी निष्पक्ष जांच की मांग की जा सकती है.

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उन्होंने साफ कहा कि पुलिस की वर्दी किसी को कानून से छूट नहीं देती. कानून सभी के लिए बराबर है. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में भी पति या उसके रिश्तेदारों की ओर से महिला के साथ क्रूरता और दहेज मृत्यु से जुड़े अपराधों के लिए प्रावधान किए गए हैं.

सिर्फ कार की मांग नहीं, कानून और जवाबदेही का सवाल

हरियाणा के सोनीपत का यह मामला सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि दूल्हे ने हुंडई ऑरा की जगह मारुति ब्रेजा क्यों मांगी. असल सवाल यह है कि क्या शादी को सामान और पैसों के लेन-देन का जरिया बनाया जा सकता है?

अगर दहेज मांगने का आरोप किसी आम व्यक्ति पर लगता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. लेकिन अगर यही आरोप किसी ऐसे व्यक्ति पर लगे, जिसकी जिम्मेदारी खुद कानून का पालन कराना है, तो उसकी जवाबदेही और भी अहम हो जाती है.

हालांकि, सोनीपत के मामले में आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही आरोपी की जिम्मेदारी तय होगी. लेकिन कानून का संदेश साफ है- शादी में दहेज की मांग को परंपरा या उपहार का नाम देकर अपराध से बचा नहीं जा सकता.

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