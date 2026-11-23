रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण का पार्ट 1 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. 19वें दिन फिल्म ने दुनियाभर में 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसके साथ ही इसने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं. हालांकि, एक तरफ फिल्म की कमाई का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी बाजार में इसे बड़ा झटका लगा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को अमेरिका में करीब 800 सिनेमाघरों से हटाया जा रहा है.

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अमेरिका में कम हुईं 'रामायण' की स्क्रीन्स?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नितेश तिवारी की रामायण को अमेरिका में शुरुआत में 1400 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. लेकिन तीसरे हफ्ते तक आते-आते इसकी स्क्रीनिंग में बड़ी कटौती हुई है. दूसरे हफ्ते में ही फिल्म ने 300 से ज्यादा स्क्रीन्स गंवा दी थीं. अब इसकी स्क्रीन की संख्या घटकर 681 रह जाने की बात सामने आई है. यानी रिलीज के मुकाबले फिल्म की स्क्रीनिंग में 700 से ज्यादा की कमी आई है.

इसकी सबसे बड़ी वजह टिकटों की बिक्री में आई गिरावट बताई जा रही है. साथ ही अमेरिकी सिनेमाघरों में दूसरी बड़ी फिल्मों को भी जगह दी जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गॉडजिला माइनस जीरो जैसी फिल्मों की वजह से भी रामायण के शो कम हुए हैं. आने वाले दिनों में ब्रैड पिट की फिल्म 'द फर्दर मिस-एडवेंचर्स ऑफ क्लिफ बूथ' की रिलीज के बाद इसकी स्क्रीनिंग और कम हो सकती है.

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दुनियाभर में 1700 करोड़ पार, टूटे बड़े रिकॉर्ड

अमेरिका में स्क्रीन्स कम होने के बावजूद रामायण की दुनियाभर में कमाई शानदार बनी हुई है. फिल्म ने रिलीज के 18 दिनों में वर्ल्डवाइड 1718 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ ये महज 18 दिनों में 1700 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली सबसे तेज भारतीय फिल्म बन गई है. इससे पहले ये रिकॉर्ड 'धुरंधर 2' के नाम था, जिसने 24 दिनों में ये आंकड़ा छुआ था.

फिल्म ने भारत में अब तक 942 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 1126 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं, विदेशों में फिल्म ने करीब 63 मिलियन डॉलर की कमाई की है. रामायण ने विदेशी कमाई के मामले में भी इतिहास रच दिया है. फिल्म ने बिना चीन जैसे बड़े बाजार के सहारे 63 मिलियन डॉलर की कमाई की है. इसके साथ ही इसने एस.एस. राजामौली की बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बाहुबली 2 ने चीन से बड़ी कमाई किए बिना विदेशी बाजारों में करीब 61 मिलियन डॉलर जुटाए थे.

2000 करोड़ की कमाई पर टिकी नजरें

दूसरे हफ्ते में कलेक्शन की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद फिल्म ने तीसरे वीकेंड में फिर से वापसी की है. रविवार को फिल्म ने भारत में 35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. अब इसकी कमाई को देखते हुए 2000 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंचने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं.

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फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आए हैं. वहीं रवि दुबे ने लक्ष्मण का रोल निभाया है. नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी ये दो पार्ट वाली फिल्म सीरीज है. इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में रिलीज होने वाला है.

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