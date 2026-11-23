अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के शादी का वेडिंग रिसेप्शन के दूसरे रजनीकांत से लेकर महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी भी पहुंचीं. सितारों से सजे इस कार्यक्रम का आयोजन चेन्नई के आईटीसी ग्रैंड चोला में किया गया था. मेहमानों में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन और जियो प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका मेहता भी शामिल थीं जो इस इवेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट बन गए.

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सन टीवी के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए, जिनमें आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका अंबानी नजर आ रहे हैं. इस मौके पर श्लोका अंबानी ने एक शानदार इंडो-वेस्टर्न आउटफिट पहना था.

इंडो-वेस्टर्न लुक में छाईं श्लोका अंबानी

श्लोका के आउटफिट में सुनहरे और रस्ट रंगों के जरी के बारीक काम वाली भारी कढ़ाई वाली पेपलम जैकेट थी और साथ में काले रंग की लंबी और घेरदार सिल्क स्कर्ट थी. इसके टॉप पर बेहद खूबसूरत और हेवी वर्क किया गया था जिसमें पारंपरिक कारीगरी की झलक भी देखने को मिल रही थी. इस ड्रेस में श्लोका बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

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अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए श्लोका ने डायमंड ड्रॉप इयररिंग्स और डायमंड अंगूठियां पहनी थीं. उन्होंने अपने बालों को हाफ-अप हेयरस्टाइल दिया था जो उनके पूरे गेटअप में चार चांद लगा रहा था.

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आकाश भी लगे हैंडसम

वहीं, आकाश अंबानी भी इस दौरान काफी हैंडसम लग रहे थे. उन्होंने इस दौरान ऑल ब्लैक लुक किया हुआ था. आकाश ने ब्लैक कलर की शर्ट के साथ ब्लैक कोट और पैंट्स पहनी थीं.

काव्या दुल्हन लुक में छाईं

अनिरुद्ध और काव्या के वेडिंग रिसेप्शन में फिल्म जगत से लेकर कई दिग्गज राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुईं. सोशल मीडिया पर रिसेप्शन के इनसाइड फोटोज और वीडियो छाए हुए हैं. न्यूलीवेडेड कपल ने रिसेप्शन पार्टी में हाथों में हाथ डालकर एंट्री की.

रिसेप्शन पार्टी में अनिरुद्ध और काव्या ने अपने लुक से हर किसी का दिल जीत लिया. दुल्हन बनीं काव्या मारन आइवरी रंग के ऑफ-शोल्डर गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थीं जिस पर नाजुक लेस का काम था. उन्होंने इस दौरान कोई सिंदूर, बिंदी या फिर ट्रैडिशनल मेकअप नहीं किया था.

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