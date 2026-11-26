सर्दियों का मौसम आते ही लोगों को सबसे ज्यादा चिंता घर को गर्म रखने की होती है. ठंडी हवाओं से बचने के लिए कोई हीटर चलाता है तो कोई गर्म कपड़ों और रजाई का सहारा लेता है. लेकिन चीन में घरों को ठंड से बचाने का एक ऐसा तरीका देखने को मिलता है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां कई जगहों पर लोग घरों की बाहरी दीवारों पर फोम जैसी मोटी परत लगवाते हैं. इसका मकसद सिर्फ दीवारों को नया लुक देना नहीं, बल्कि घर के अंदर गर्माहट बनाए रखना है.

और पढ़ें

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. इसमें एक व्यक्ति घर की बाहरी दीवार पर काले रंग की मोटी इंसुलेशन शीट लगाता नजर आ रहा है. वह मशीन की मदद से इस शीट को दीवार पर अच्छी तरह फिट कर रहा है. पहली नजर में ऐसा लगता है, जैसे दीवार पर कोई बड़ा फोम का डिब्बा चिपकाया जा रहा हो. लेकिन असल में यह घर को मौसम के असर से बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास तकनीक है.

आखिर दीवारों पर क्यों लगाते हैं फोम की ये परत?

दरअसल, इसे बाहरी दीवारों का इंसुलेशन (External Wall Insulation) कहा जाता है. इसमें घर की बाहरी दीवारों पर खास तरह के इंसुलेशन बोर्ड लगाए जाते हैं. ये बोर्ड एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं और बाहर के तापमान का असर घर के अंदर कम पहुंचने देते हैं. चीन के कई इलाकों में सर्दियों के दौरान तापमान काफी नीचे चला जाता है. ऐसे में सिर्फ दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने से घर को गर्म रखना हमेशा आसान नहीं होता. दीवारों के रास्ते भी घर के अंदर की गर्मी बाहर निकल सकती है. इसी परेशानी को कम करने के लिए बाहरी दीवारों पर इंसुलेशन की परत लगाई जाती है.

Advertisement

सर्दियों में घर के अंदर बनी रहती है गर्माहट

इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा सर्दियों में मिलता है. जब घर के अंदर हीटर या किसी दूसरे साधन से गर्मी पैदा की जाती है, तो इंसुलेशन की परत उस गर्मी को दीवारों के रास्ते तेजी से बाहर जाने से रोकने में मदद करती है. इससे घर के अंदर का तापमान ज्यादा स्थिर बना रह सकता है. लोगों को बार-बार हीटर चलाने की जरूरत भी कम पड़ सकती है. यानी ठंड के मौसम में घर को आरामदायक बनाए रखने के साथ-साथ बिजली और हीटिंग के खर्च में भी बचत हो सकती है.

गर्मियों में भी मिलता है इसका फायदा

आपको लग सकता है कि दीवारों पर फोम लगाने का फायदा सिर्फ सर्दियों में ही मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. यह तकनीक गर्मियों में भी काम आती है। जब बाहर तेज धूप और गर्मी होती है, तब इंसुलेशन की परत बाहरी गर्मी को घर के अंदर पहुंचने से धीमा करती है. इससे घर के अंदर का तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है और एयर कंडीशनर पर निर्भरता भी कम हो सकती है. यही वजह है कि दीवारों का इंसुलेशन पूरे साल घर को आरामदायक रखने में मददगार माना जाता है.

हर फोम एक जैसा नहीं होता

दीवारों पर लगाई जाने वाली ये परतें साधारण पैकिंग वाले फोम से अलग होती हैं. इसके लिए अलग-अलग तरह के इंसुलेशन मटीरियल का इस्तेमाल किया जाता है. इनमें ईपीएस (EPS), एक्सपीएस (XPS) और रॉक वूल जैसे विकल्प शामिल हैं. इन मटीरियल को दीवारों पर लगाने के बाद इनके ऊपर जाली और प्लास्टर जैसी सुरक्षात्मक परत भी चढ़ाई जाती है. इससे इंसुलेशन बोर्ड मौसम के सीधे असर से सुरक्षित रहते हैं और दीवार की बाहरी सतह भी मजबूत बनती है. हालांकि, इस काम में सही मटीरियल चुनना बेहद जरूरी होता है. खासकर आग से सुरक्षा, नमी और निर्माण की गुणवत्ता का ध्यान रखना पड़ता है. गलत तरीके से लगाया गया इंसुलेशन नुकसान भी पहुंचा सकता है.

Advertisement

क्या भारत में भी अपनाई जा सकती है यह तकनीक?

भारत में भी घरों को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए इंसुलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है. खासकर उन इलाकों में जहां सर्दियों में तापमान काफी कम हो जाता है या गर्मियों में तेज गर्मी पड़ती है. हालांकि, इसके लिए स्थानीय मौसम, घर की बनावट और सही मटीरियल को ध्यान में रखना जरूरी है. कुल मिलाकर, चीन में घरों की दीवारों पर लगाई जाने वाली यह मोटी परत कोई सजावट नहीं, बल्कि घर को मौसम के असर से बचाने का एक तरीका है. इससे सर्दियों में गर्माहट बनाए रखने और गर्मियों में घर को ठंडा रखने में मदद मिल सकती है. यही वजह है कि दीवारों पर फोम जैसी दिखने वाली इस परत को देखकर लोग इसकी असली वजह जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं.

---- समाप्त ----