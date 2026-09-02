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'गंगा जल-कुरान की शपथ लेकर लड़ें चुनाव', पूर्व IAS बोले- तब लालच में बिकेंगे नहीं

सेवानिवृत्त IAS अधिकारी नियाज खान ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले अपने धार्मिक ग्रंथों की शपथ लेने का सुझाव दिया है. उनका कहना है कि ऐसा करने से वे न तो बिकेंगे और न ही लालच में आएंगे.

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सांकेतिक तस्वीर (Photo: Pexels)
सांकेतिक तस्वीर (Photo: Pexels)

पूर्व IAS अधिकारी नियाज खान ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर एक अनोखा सुझाव दिया है. नियाज खान ने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को पहले धार्मिक ग्रंथों की शपथ लेनी चाहिए. और उसके बाद ही उन्हें चुनाव का टिकट दिया जाना चाहिए. 

पूर्व IAS अधिकारी नियाज खान ने X पर पोस्ट करते हुए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से पहले धार्मिक ग्रंथों की शपथ लेने की सलाह दी है. उनका कहना है कि अगर प्रत्याशी शपथ लेकर चुनाव लड़ेंगे तो चुनावी जीत के बाद भी वे लालच में नहीं बिकेंगे. 

उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए सुझाव दिया है कि चुनाव लड़ने वाले हिंदू उम्मीदवारों को पहले गंगाजल और बच्चों की शपथ लेनी चाहिए. जबकि मुसलमान उम्मीदवारों को कुरान और बच्चों की कसम खानी चाहिए. उनका कहना है कि अगर उम्मीदवार ऐसी शपथ लेने के बाद चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो भी वे बाद में लालच में नहीं आएंगे और न ही बिकेंगे. 

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नियाज खान ने आगे एक और सुझाव भी दिया है. उनका कहना है कि यह शपथ लिखित रूप में ली जाए, साथ ही, इसका वीडियो भी बनाया जाए. जिससे अगर कोई नेता आगे जाकर बिकता है तो इस वीडियो को सार्वजनिक किया जा सके. 

नियाज खान की बात करें, तो वे अक्सर राजनीति को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं. पहले भी उन्होंने राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की थी. इससे पहले उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई थी. उनका कहना था कि अगर कांग्रेस उन्हें शामिल नहीं करती है तो वे कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने पर विचार करेंगे. 

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