उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, 3 जिलों में स्कूल बंद... प्रशासन ने दी ये सलाह

उत्तराखंड में मौसम अचानक बिगड़ गया है. भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए तीन जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. वहीं, नैनीताल में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

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मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का भी खतरा बताया गया है. तेज से बहुत तेज बारिश होने का अनुमान है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. इसका मकसद खराब मौसम के बीच बच्चों की आवाजाही को कम करना है. इन जिलों में बारिश के दौरान रास्तों पर भी परेशानी हो सकती है. ऐसे में प्रशासन मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

वहीं, नैनीताल में पिछले तीन दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. इसका असर आम जनजीवन पर पड़ा है. रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए हैं, जबकि लोगों को आने-जाने में भी परेशानी हो रही है. लगातार बारिश के कारण कई जगह हालात सामान्य नहीं हैं. मौसम साफ होने तक लोगों को जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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बिजली गिरने का भी खतरा

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है. इस दौरान बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा. लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है. बारिश के दौरान नदी, नाले या दूसरे जलभराव वाले स्थानों के पास जाने से भी बचना जरूरी है. मौसम खराब होने पर सुरक्षित जगह पर रहना ही बेहतर है. इसके लिए प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने को कहा है. खासतौर पर अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है. जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है.

फिलहाल प्रशासन की नजर मौसम के हालात पर बनी हुई है. आने वाले समय में बारिश की स्थिति को देखते हुए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं. लोगों से अपील है कि मौसम से जुड़ी जानकारी पर ध्यान दें और किसी भी खतरे वाली जगह से दूर रहें.

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