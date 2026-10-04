पितृपक्ष में बदरीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, 8 दिन में 60 हजार से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे ब्रह्मकपाल

चमोली के बदरीनाथ धाम में पितृपक्ष के दौरान एक बार फिर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. धाम में चारों तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है. बदरी विशाल के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हैं, जबकि ब्रह्मकपाल तीर्थ पर पिंडदान और तर्पण के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं.

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पितृपक्ष में ब्रह्मकपाल को पितरों के पिंडदान और तर्पण के लिए खास माना जाता है. इसी वजह से इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना लेकर बदरीनाथ पहुंच रहे हैं. यहां आने वाले कई श्रद्धालु ब्रह्मकपाल में पिंडदान और तर्पण करने के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं.

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मुख्य यात्रा सीजन के बाद अक्टूबर में एक बार फिर बदरीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है. मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं. धाम का पूरा इलाका लोगों से खचाखच भरा हुआ है. कपाट बंद होने में अभी डेढ़ महीने से अधिक का समय बाकी है, ऐसे में लगातार बढ़ रही भीड़ से तीर्थ पुरोहित समाज भी उत्साहित है.

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आठ दिन में ब्रह्मकपाल पहुंचे 60 हजार से ज्यादा श्रद्धालु

ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित समाज के मुताबिक, पिछले आठ दिनों में 60 हजार से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं. इस बार लोगों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा बताई जा रही है. धाम में उमड़ी भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्य सीजन के बाद भी बदरीनाथ यात्रा अक्टूबर में फिर रफ्तार पकड़ चुकी है.

ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष अमित सती ने बताया कि इस बार पितृपक्ष के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है. उनके मुताबिक, आठ दिनों में 60 हजार से ज्यादा भक्त पिंडदान के लिए ब्रह्मकपाल पहुंचे हैं. उन्होंने प्रशासन से ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर करने की अपील की, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.

पितृपक्ष के साथ चारधाम यात्रा का दूसरा चरण भी चल रहा है. इसके चलते बदरीनाथ हाईवे पर वाहनों का दबाव लगातार बना हुआ है. पिछले दो दिनों से मार्ग पर भीषण जाम की स्थिति बनी थी, लेकिन रविवार को हालात में कुछ सुधार दिखाई दिया. इसके बावजूद बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हुई है.

हाईवे पर बढ़ा वाहनों का दबाव, प्रशासन ने लागू किए नियंत्रण उपाय

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बदरीनाथ हाईवे पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन गेट सिस्टम समेत दूसरे उपायों का इस्तेमाल कर रहा है. बड़ी संख्या में वाहन धाम की ओर पहुंच रहे हैं, जिससे यात्रा मार्ग पर दबाव बना हुआ है. प्रशासन की ओर से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सफर शुरू करने से पहले ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी ले लें और यात्रा के समय का ध्यान रखें.

धाम में एक तरफ ब्रह्मकपाल पर पिंडदान और तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो दूसरी ओर बदरी विशाल के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में लंबी लाइन लगी है. सैकड़ों वाहन बदरीनाथ पहुंच रहे हैं और पूरे क्षेत्र में एक बार फिर आस्था का उत्साह दिखाई दे रहा है.

पितृपक्ष के दौरान बढ़ी भीड़ ने बदरीनाथ धाम में मुख्य यात्रा सीजन के बाद एक बार फिर रौनक बढ़ा दी है. ब्रह्मकपाल में हजारों श्रद्धालु अपने पूर्वजों के लिए धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं. वहीं, मंदिर में दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में भक्त जुट रहे हैं. आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या को देखते हुए प्रशासन के सामने यातायात व्यवस्था बनाए रखना अहम चुनौती रहेगी.

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