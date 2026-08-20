मोहाली के एयरोसिटी में बड़ा हादसा, भारी बारिश से धंसी जमीन, निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरने से दो मजदूरों की मौत

पंजाब के मोहाली से एक बड़ा हादसा हो गया है. मोहाली के एयरोसिटी इलाके में भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया. बारिश इतनी तेज थी कि एक निर्माणाधीन साइट के पास की जमीन अचानक एक तरफ से धंस गई.
जमीन धंसने के बाद वहां बन रही एक इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया. इस भयानक हादसे की चपेट में वहां काम कर रहे चार मजदूर आ गए और मलबे के नीचे दब गए.
दो मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, दो की मौत
हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गया. पुलिस और बचाव टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. मलबे में दबे हुए चार मजदूरों में से दो को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
हालांकि, उन्हें बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. लेकिन बाकी बचे दो मजदूरों की किस्मत खराब थी. काफी तलाश और बचाव कार्य के बाद जब उन दोनों को बाहर निकाला गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने दोनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया.
बारिश की वजह से हुआ हादसा
घटनास्थल के हालात देखकर यह साफ पता चल रहा है कि यह हादसा भारी बारिश की वजह से हुआ है. पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जमीन की मिट्टी बहुत ज्यादा गीली और कमजोर हो गई थी.
एयरोसिटी साइट पर जमीन एक तरफ से पूरी तरह से बैठ गई, जिससे पास में ही खड़ी निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा संभल नहीं पाया और ढह गया. अचानक हुए इस हादसे से वहां काम कर रहे अन्य लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई.
इस दर्दनाक हादसे के बाद अब निर्माण कार्य की सुरक्षा व्यवस्था और मानकों पर भी सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते मिट्टी को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाते, तो शायद यह जानमाल का नुकसान टल सकता था. फिलहाल, पुलिस और स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है. यह देखा जा रहा है कि निर्माण के दौरान सुरक्षा के नियमों का सही से पालन किया गया था या नहीं.
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वहीं इस हादसे पर डीएसपी एचएस बॉल ने नया अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि यह निर्माण स्थल वधवा नाम के व्यक्ति का है. पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक एसआईटी (SIT) का गठन करेगी. एसआईटी हादसे से जुड़े सभी हालातों और कारणों की गहराई से जांच करेगी. लापरवाही मिलने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने बताया कि बचाव अभियान पूरा कर लिया गया है. पुलिस ने स्थानीय लोगों और वहां काम कर रहे मजदूरों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल भेज दिया है. उन्होंने कहा कि मृतकों और घायलों को लेकर जो भी आधिकारिक अपडेट है, डॉक्टरों द्वारा जानकारी मिलने के बाद उसकी पुष्टि कर दी जाएगी.
एक प्रत्यक्षदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि वहां चार मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक ऊपर से भारी मात्रा में मिट्टी गिर पड़ी. इस मलबे के नीचे चारों मजदूर दब गए थे. प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, बचाव कार्य के दौरान दो मजदूरों को जिंदा बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल भेज दिया गया, जबकि दो मजदूरों की मौत हो गई. उन्होंने यह भी बताया कि अब मलबे के अंदर कोई भी नहीं फंसा है. सभी लोगों को बाहर निकाला जा चुका है.