पत्नी को रोका, पीटा फिर गोलियों से कर दिया छलनी... लखनऊ हत्याकांड का CCTV फुटेज

लखनऊ में गुरुवार को हुए डबल मर्डर और सुसाइड के मामले का देररात सनसनीखेज वीडियो सामने आया है. खबर के मुताबिक आरोपी पति मानस ने ICICI बैंक के सामने अपनी पत्नी दिव्या को गोली मारी थी. दिव्या हत्याकांड से जुड़ा CCTV फुटेज सामने आया है. फुटेज में दिव्या बैंक के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं. इसी दौरान मानस उन्हें रोकता है और इसके बाद दोनों के बीच विवाद होता दिखाई देता है.
CCTV में नजर आ रहा है कि विवाद के दौरान मानस कथित तौर पर दिव्या के साथ मारपीट करने लगता है. दोनों के बीच मारपीट होते देख बैंक का सिक्योरिटी गार्ड और वहां मौजूद अन्य कर्मचारी तुरंत उनकी ओर दौड़ते हैं और दिव्या को बचाने की कोशिश करते हैं. यह CCTV फुटेज हत्याकांड की जांच में अहम सबूत साबित हो सकता है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने के साथ यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात से पहले दोनों के बीच क्या हुआ था और विवाद किस वजह से बढ़ा.
पुलिस मामले से जुड़े CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. इससे पहले सामने आई जानकारी के मुताबिक, दिव्या और मानस के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था और दोनों कुछ समय से अलग रह रहे थे.
पहले पत्नी की हत्या फिर बहन का मर्डर और सुसाइड
जानकारी के मुताबिक लखनऊ के गोमतीनगर में गुरुवार को SBI के सीनियर असिस्टेंट मैनेजर मानस बाजपेई ने पारिवारिक रंजिश और धोखेबाजी के शक में अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी. ICICI बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या को मानस ने बैंक के बाहर पहुंचकर दो गोलियां मारीं.
इसके बाद वह ऑटो से अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बीमार बहन की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली. पुलिस ने मौके से तीन हथियार बरामद किए हैं. आरोपी के व्हाट्सएप स्टेटस से हत्या की वजह सामने आई है, जबकि दोनों के बीच एक साल से कोर्ट में केस चल रहा था.
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इस मामले में मृतक मानस के घर के नीचे किराये की दुकान चलाने वाले किराएदार ने उस समय की स्थिति बयां की है. लोगों की मानें तो आत्महत्या से पहले मानस ने स्टेटस में पत्नी की हत्या करने की बात लिखी थी. साथ ही पत्नी पर 'चीट' करने का आरोप लगाया था और इसके बाद बहन तथा खुद को मारने जैसी बात भी लिखी थी. पुलिस इस मैसेज की सत्यता और उसमें किए गए दावों की जांच कर रही है.
'भइया हड़बड़ी में आए और...', किरायेदार ने बताया
मौके पर मौजूद किरायेदार ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी. आजतक से बातचीत में उसने कहा, उसका नाम लवकुश है. लवकुश उसी मकान के नीचे बनी शॉप चलाते हैं. लवकुश ने वारदात के दौरान की पूरी स्थिति बताते हुए कहा कि उनकी (मानस की) पत्नी तीन-चार महीने से यहां नहीं रहती थीं. फिर बताया कि वह दोपहर में बड़ी हड़बड़ी में आए. उन्होंने मुझसे मेरा हालचाल पूछा. उन्होंने कहा, 'लवकुश, क्या हालचाल? मैंने कहा, ठीक है.
मैंने उनसे कहा, 'भैया, बहुत परेशान हो, क्या बात है? बहुत पसीने में भीगे हो. उन्होंने कहा, 'यार, वही ऑफिस की टेंशन' इतना कहकर अंदर गए और दरवाजा लॉक कर लिया. वो हमेशा यही करते थे. अंदर जाते थे तो लॉक कर लेते थे.'
उसके बाद अंदर क्या हुआ, कुछ नहीं पता. फिर एक दोस्त का कॉल आया कि तुम्हारे मालिक ने व्हाट्सऐप पर ये क्या मैसेज डाल रखा है? मैंने मोबाइल निकाला और चेक किया. मैसेज देखने के बाद मैंने उनको कॉल करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया. तब तक उनके मामा का लड़का आया. वो भी टेंशन में था. फिर हम छत पर गए. वहां से आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद हम लोगों ने मिलकर लात मारकर दरवाजा तोड़ा. अंदर देखा तो वो खुद को भी गोली मार चुके थे और अपनी बहन को भी.
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घटनास्थल से मिले कारतूस
किरायेदार ने बताया कि उनकी पत्नी अपने मायके में रहती थी. उनका तलाक का मामला भी चल रहा था. ये ऑडिट का काम करते थे, इसलिए सभी ब्रांच में जाया करते थे. पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मारी और इसके बाद अपनी बहन को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली. घटनास्थल से कारतूस मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. किस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया, इसकी जांच की जा रही है.
व्हाट्सऐप स्टेटस पर उन्होंने लिखा था कि उन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया है और इसके बाद अपनी बहन और खुद को भी मारना होगा. पुलिस इस मैसेज की भी विस्तार से जांच कर रही है, ताकि घटना की असल वजह सामने आ सके.
उधर, स्थानीय लोगों के मुताबिक, व्हाट्सऐप स्टेटस देखने के बाद उन्हें अनहोनी की आशंका हुई. अंकुर नाम के एक व्यक्ति ने बताया, 'मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने मानस का स्टेटस देखा? मैंने कहा- नहीं. फिर मैंने स्टेटस देखा तो उसमें उनकी पत्नी को लेकर एक मैसेज लिखा हुआ था. मैं बाहर आया तो किरायेदार दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था. हम लोगों ने भी कोशिश की. उनके मामा के लड़के भी आ गए. सबने मिलकर दरवाजा खोला तो अंदर दोनों लोग मरे पड़े थे.'