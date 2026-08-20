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ऑयल टैंकर पर चढ़े 6 गनमैन, अदन की खाड़ी में शिप को किया हाईजैक

UK मैरीटाइम सिक्योरिटी मॉनिटर का कहना है कि अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की बढ़ती घटनाओं के बीच 'सीमल' टैंकर को हथियारबंद बदमाश सोमालिया की ओर ले गए. कुछ ही दिन पहले सोमाली समुद्री डकैतों ने तुर्की के हथियार ले जा रहे एक जहाज को हाईजैक कर लिया था.

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अदन की खाड़ी में एक टैंकर को समुद्री डकैतों ने जब्त कर लिया है. (Representative Image: AFP)
अदन की खाड़ी में एक टैंकर को समुद्री डकैतों ने जब्त कर लिया है. (Representative Image: AFP)

यमन के तट के पास समुद्री डकैतों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं. यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) सेंटर के अनुसार छह हथियारबंद लोगों ने यमन के तट के पास एक टैंकर पर कब्ज़ा कर लिया और उसे सोमालिया की ओर ले गए. 

इस सप्ताह के पहले भी इस क्षेत्र में ऐसी ही घटना सामने आई थी. इस घटना में तुर्की के हथियारों को ले जा रहे एक कार्गो शिप को लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था. इस जहाज का अबतक पता नहीं चल पाया है.

UKMTO ने गुरुवार को बताया कि उसे यमन के अल मुकल्ला से 252 किमी पूर्व में एक घटना की रिपोर्ट मिली थी. यहां 'सीमल' (Seamull) टैंकर ने मदद के लिए डिस्ट्रेस कॉल भेजा था. इस जहाज को SIBU 1 के नाम से भी जाना जाता है. इस मैसेज में कहा गया था कि अदन की खाड़ी में पश्चिम की ओर जाते समय एक अनधिकृत जहाज़ उसके पास आ रहा था. 

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अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार UKMTO ने एक बयान में कहा,"छह हथियारबंद लोगों ने टैंकर पर कब्ज़ा कर लिया है. वे अब जहाज को कंट्रोल कर रहे हैं और उसे सोमालिया की ओर ले जा रहे हैं."

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"अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं. जहाज़ों को सावधानी से आगे बढ़ने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना UKMTO को देने की सलाह दी जाती है."

 UKMTO ने कोई और जानकारी नहीं दी और यह भी नहीं बताया कि टैंकर या उसका क्रू सुरक्षित है या नहीं. 

SIBU 1 को दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रास्तों में से एक पर ज़ब्त किया गया है. बता दें कि अदन की खाड़ी लाल सागर और स्वेज नहर को जोड़ती है. ये समुद्री रास्ता एशिया और यूरोप के बीच सबसे तेज़ समुद्री संपर्क है. यहां से हर साल दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 12 से 15 प्रतिशत हिस्सा और दुनिया का लगभग 30 प्रतिशत कंटेनर ट्रैफ़िक गुजरता है. 


यह हमला अप्रैल के बाद से सोमाली समुद्री डकैती में आई तेज़ी के बीच हुआ है. इससे पहले इस साल तक यह समस्या एक दशक से ज़्यादा समय से लगभग खत्म हो चुकी थी. लेकिन ईरान वॉर और हूतियों की सक्रियता के बीच इसमें तेजी आई है. 

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