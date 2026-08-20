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धौलपुर में तेज बारिश से सड़कें बनीं दरिया, 66 कॉलोनियों में गंदा पानी से जनजीवन बेहाल, लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार

धौलपुर में गुरुवार की तेज बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी. सड़कें पानी से लबालब हो गईं और 66 कॉलोनियों में सीवर व ड्रेनेज की समस्या से लोग परेशान हैं. वहीं, चंदे का पूरा गांव में पेड़ के नीचे बैठे तीन लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए. तीनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी.(Photo: Umesh Mishra/ITG)
स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी.(Photo: Umesh Mishra/ITG)

राजस्थान के धौलपुर जिले में गुरुवार को हुई तेज बारिश से शहर और आसपास के कई कस्बों में जनजीवन प्रभावित हो गया. बारिश के बाद प्रमुख सड़कें पानी से भर गईं और कई जगह तेज बहाव नजर आया. निचले इलाकों और बाजारों में जलभराव होने से राहगीरों और वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कुछ घरों और दुकानों में भी पानी घुसने की स्थिति बनी.

शहर के कई हिस्सों में सड़कें कुछ समय के लिए तालाब और दरिया जैसी दिखाई दीं. वाहन चालक पानी के बीच से गुजरते नजर आए. लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान ऐसे हालात बनते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा. इस बार भी नगर परिषद की जल निकासी व्यवस्था पर्याप्त साबित नहीं हुई और बारिश का पानी लंबे समय तक सड़कों पर जमा रहा.

यह भी पढ़ें: Reel बनाते समय चली गोली या साजिश? धौलपुर में 16 साल के लड़के की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप

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बारिश के दौरान चंदे का पूरा गांव में एक दर्दनाक हादसा भी हुआ. प्रवीण पुत्र गगराम, लाल सिंह पुत्र सुखपाल और माखन पुत्र लजराम भैंस चरा रहे थे. मौसम अचानक बदला और बारिश शुरू होने पर तीनों बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए. इसी दौरान पेड़ के पास आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से तीनों गंभीर रूप से झुलस गए.

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बिजली गिरने से तीन लोग झुलसे

हादसे के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और तीनों घायलों को संभाला. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए धौलपुर जिला अस्पताल ले जाया गया. तीनों का अस्पताल में उपचार जारी है. अचानक हुई इस घटना के बाद गांव में भी चिंता का माहौल है. प्रशासन से लोगों ने बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है.

उधर, धौलपुर शहर की करीब 66 कॉलोनियों में सीवर लाइन चोक होने और ड्रेनेज व्यवस्था खराब होने से समस्या और गंभीर हो गई है. कई सड़कों पर कीचड़ मिला गंदा पानी जमा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से जल निकासी की समस्या बनी हुई है और उन्हें बेहद खराब परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है.

लोगों का दावा है कि उन्होंने जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक अपनी शिकायतें भेजी हैं. इसके बावजूद जल निकासी के लिए ठोस इंतजाम नहीं किए गए. बारिश होते ही इन इलाकों में पानी भर जाता है और लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है.

स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी

जगदंबा कॉलोनी में संचालित सेंट वाल्टन स्कूल जाने वाले मार्ग की हालत भी बेहद खराब बताई जा रही है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. बारिश के दौरान गंदा पानी घरों में प्रवेश कर जाता है और स्कूल जाने वाले बच्चों को इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है.

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कॉलोनी के लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं. कई बार रास्ते में फिसलकर बच्चे गिरते हैं और चोटिल भी हो जाते हैं. हालात ऐसे हैं कि अभिभावकों को बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने के लिए खुद जाना पड़ता है. इससे रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है.

कॉलोनी के बच्चों ने भी सरकार से सड़क और जल निकासी व्यवस्था ठीक कराने की मांग की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से जलभराव के कारण उन्हें नारकीय परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है. बारिश के बाद समस्या और बढ़ जाती है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है.

स्थायी समाधान की मांग

धौलपुर में हुई बारिश ने एक तरफ जहां सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर शहर की जल निकासी व्यवस्था को लेकर पुराने सवाल फिर खड़े कर दिए. स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ बारिश के दौरान अस्थायी इंतजाम करने के बजाय सीवर और ड्रेनेज सिस्टम को स्थायी रूप से दुरुस्त करने की जरूरत है.

66 कॉलोनियों के निवासियों के साथ स्कूल जाने वाले बच्चों की परेशानी भी प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है. लोगों को उम्मीद है कि शिकायतों के बाद अब जलभराव वाले क्षेत्रों में ठोस काम कराया जाएगा, ताकि अगली बारिश में सड़कें और घर गंदे पानी से न भरें.

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