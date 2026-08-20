scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hair Growth Tips: बारिश-मॉनसून में झड़ रहे बाल? गंजे सिर में ऐसे लगाएं प्याज का रस, बाल होंगे मोटे और लंबे

Onion Juice for Hairfall: अगर आप भी मॉनसून-बारिश में झड़ते-टूटते बालों से परेशान हैं तो यहां हम आपको जावेद हबीब का नुस्खा बता रहे हैं. जावेद हबीब ने कुछ समय पहले एक शो में कहा था कि प्याज का रस बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. हेयरफॉल और गंजेपन से जूझ रहे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

Advertisement
X
बालों में कैसे लगाएं प्याज का रस (Photo: ITG)
बालों में कैसे लगाएं प्याज का रस (Photo: ITG)

मॉनसून का मौसम गर्मी से राहत तो लाता है लेकिन अपने साथ नमी और ह्यूमिडिटी भी लाता है. इसके कारण बालों से जुड़ी कई समस्याएं होती हैं. इस मौसम में हवा में नमी के कारण स्कैल्प पर चिपचिपाहट, पसीना और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और स्कैल्प दिखने लगती है. अगर आप भी इस मॉनसून में तेज हो चुके हेयर फॉल और पतले बालों से परेशान हैं तो आपकी रसोई में मौजूद प्याज इसका सबसे बेहतरीन और प्राकृतिक इलाज है.

हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने कुछ समय पहले एक शो में बताया था कि बालों को घना और मोटा बनाने के लिए प्याज का रस काफी मददगार है. उन्होंने कहा था, 'प्याज का जूस निकालिए और उसे तेल की तरह लगा लीजिए. कुछ देर बाद धो दीजिए.'

प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो न सिर्फ बालों का झड़ना तुरंत रोकते हैं, बल्कि नए बाल उगाने और उन्हें मोटा व लंबा बनाने में भी मदद करते हैं. आइए जानते हैं मॉनसून में प्याज का रस लगाने का सही तरीका.

सम्बंधित ख़बरें

How to get glowing skin
महंगे फेशियल को कहें बाय, 3 चीजों से घर पर बनाएं कोलेजन सीरम
aniruddhacharya maharaj reaction on 400 rs paratha
'भारत के पति ज्यादा अमीर', अमेरिका से अनिरुद्धाचार्य का Video वायरल
Cucumber Side Effects
खीरा खाने वाले सावधान! खरीदने से पहले जानें किन्हें करना चाहिए परहेज
Onion Paratha Stuffing Tips
न टूटेगा, न फटेगा प्याज का पराठा, बेलने से पहले आजमाएं ये ट्रिक
High Protein Roti (Photo: ITG)
High Protein Roti: साधारण रोटी को बनाएं प्रोटीन का खजाना! आटे में मिलाएं ये 9 देसी चीजें, स्वाद भी रहेगा नंबर 1

मॉनसून में प्याज का रस लगाने का सही तरीका

सबसे पहले 1-2 मध्यम आकार के लाल प्याज लें, क्योंकि इनमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है जो हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी है.

प्याज को छीलकर कद्दूकस कर लें या मिक्सी में पीस लें. फिर एक साफ सूती कपड़े या छलनी से दबाकर इसका ताजा रस निकालें.

Advertisement

मॉनसून की चिपचिपाहट से बचने और प्याज की गंध कम करने के लिए इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल या नारियल का तेल मिलाएं.

कॉटन (रुपए/रूई) को प्याज के रस में डुबोएं और बालों की जड़ों में पार्टिंग करके अच्छे से लगाएं, खासकर जहां बाल पतले हैं.

रस लगाने के बाद 5 मिनट तक उंगलियों के पोरों से सर्कुलर मोशन में हल्की मालिश करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े.

प्याज के रस को सिर पर 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहने दें. इसे बहुत ज्यादा देर न छोड़ें, वरना स्कैल्प में जलन हो सकती है.

ताजे पानी और किसी माइल्ड या आयुर्वेदिक शैम्पू से बालों को अच्छे से धो लें ताकि प्याज की गंध पूरी तरह निकल जाए.

मॉनसून के दौरान बेहतर परिणाम और नए बाल उगाने के लिए इस नुस्खे को हफ्ते में केवल 2 बार ही दोहराएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Hair Growth Tips: बारिश-मॉनसून में झड़ रहे बाल? गंजे सिर में ऐसे लगाएं प्याज का रस, बाल होंगे मोटे और लंबे |
    धौलपुर में तेज बारिश से सड़कें बनीं दरिया, 66 कॉलोनियों में गंदा पानी से जनजीवन बेहाल, लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार |
    PM मोदी की सचिवों के साथ हाई लेवल मीटिंग, AI समेत इन मुद्दों पर चर्चा |
    ₹600 करोड़ का लोन ट्रांसफर फ्रॉड केस, अब मुंबई पुलिस की EOW करेगी जांच |
    बाइक का टायर पंचर करने वाला पुलिसकर्मी निलंबित, आजतक की खबर का असर |
    'एक दिन, एक यूनिवर्सिटी' अभियान, पीएम मोदी का जेन-Z कनेक्ट प्लान क्या? देखें खबरदार |
    2 फीट पानी में खड़े होकर बच्चों ने फहराया तिरंगा, वीडियो वायरल हुआ तो जागा प्रशासन, अब स्कूल में शुरू हुआ काम |
    Chandra Grahan 2026 kab lgega: रक्षाबंधन पर मंडराएगा चंद्र ग्रहण का साया, क्या भारत में सूतक काल होगा मान्य? |
    दिल्ली मास्टर प्लान 2047: 100 मंजिला बिल्डिंग्स, 40 लाख नए फ्लैट... दिल्ली में बदल जाएगा जिंदगी का अंदाज |
    कौशांबी में सिपाही की पत्नी की मौत, अंदर से बंद कमरे में मिला शव
    Advertisement