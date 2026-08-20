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हैदराबाद में बेकाबू सुपरकार ने ली थी महिला की जान, अब सांसद के बेटे पर FIR दर्ज

तेलंगाना के हैदराबाद में तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि कार आंध्र प्रदेश से सांसद लिंगमनेनी रमेश के बेटे लिंगमनेनी संजुश ही चला रहे थे. पुलिस ने BNS की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

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सुपरकार को सांसद का बेटा चला रहा था, जिसने महिला को टक्कर मार दी. (Photo- ITGD)
सुपरकार को सांसद का बेटा चला रहा था, जिसने महिला को टक्कर मार दी. (Photo- ITGD)

तेलंगाना में आंध्र प्रदेश से जनसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के बेटे लिंगमनेनी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है. उनपर सड़क हादसे में एक महिला की जान लेने का आरोप है. 

ये घटना 16 अगस्त की है जब राजधानी हैदराबाद के हाई-टेक इलाके माधापुर में एक सड़क हादसा हो गया था. तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से 26 साल युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी.

जांच के बाद पुलिस ने लिंगमनेनी रमेश के बेटे लिंगमनेनी संजुश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. मृतका की पहचान भारती मुखी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली थी.

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जॉब से लौट रही थी महिला

मृतका हैदराबाद के इनऑर्बिट मॉल स्थित लाइफस्टाइल स्टोर में काम करती थी. हादसे के समय भारती अपनी एक सहकर्मी के साथ खाना लेने के बाद मॉल की ओर वापस लौट रही थी. सड़क पार करते समय ही माधापुर इलाके में तेज रफ्तार से आ रही एस्टन मार्टिन कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.

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सांसद के बेटे पर FIR दर्ज

हादसे के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की. शुरुआती जांच और सबूतों के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि हादसे के समय लग्जरी कार को सांसद लिंगमनेनी रमेश का बेटा लिंगमनेनी संजुश ही चला रहा था.

माधापुर थाना पुलिस ने आरोपी संजुश के खिलाफ 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. ये धारा लापरवाही या उतावलेपन से किसी व्यक्ति की जान लेने के अपराध से जुड़ा है.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज में दर्दनाक सड़क हादसा! कंटेनर से टकराई बाइक, 3 कांवड़ियों की मौत

हादसे में एक वीआईपी परिवार के बेटे और करोड़ों रुपये मूल्य की सुपरकार का नाम शामिल होने के कारण ये मामला चर्चा में बना हुआ है. 

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