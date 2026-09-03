scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मिठाइयों में केमिकल कलर, रेस्टोरेंट्स में सड़ा मांस... कोलकाता से हुगली तक मिलावटखोरी का खुलासा

दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत कई इलाकों के रेस्टोरेंट्स और होटलों से बड़ी मात्रा में सड़ा मांस और मछली बरामद हुई है.

Advertisement
X
कोलकाता से दीघा तक हुई रेड (Photo: ITG)
कोलकाता से दीघा तक हुई रेड (Photo: ITG)

साल 2018 की घटना याद है? तब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर अन्य जिलों के होटल और रेस्टोरेंट से बड़ी मात्रा में सड़ा मांस बरामद हुआ था. साल 2026 में दुर्गा पूजा से ठीक पहले फिर से कुछ वैसा ही हुआ है. कोलकाता के मशहूर रेस्टोरेंट के फ्रिज से सड़ा हुआ मांस और मछली बड़ी मात्रा में बरामद हुई है. न सिर्फ कोलकाता, बल्कि आसपास के जिलों में भी यही हाल है.

बदुरिया में सड़े हुए मांस के अंश मिले. खाद्य विभाग, नगर पालिका और प्रवर्तन शाखा के संयुक्त अभियान में बदुरिया के एक होटल से कई किलोग्राम सड़ा हुआ मांस और मछली बरामद की गई. रसोई के फ्रिज में बड़ी मात्रा में सड़ा हुआ मांस रखा गया था. उसी मांस को पकाकर आम लोगों को खिलाया जा रहा था.

बदुरिया के एक मशहूर रेस्टोरेंट से भी करीब 40 किलो सड़ा हुआ मांस बरामद किया गया है. इसमें चिकन और मटन दोनों शामिल हैं. रेस्टोरेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.  बदुरिया ही नहीं, बल्कि कोलकाता, सॉल्ट लेक, मध्यमग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर, पूर्वी बर्दवान और कई मशहूर रेस्टोरेंट में भी कई किलो सड़ा हुआ मांस मिला है. उससे दुर्गंध आ रही है. कुछ मांस में फफूंद तक लग चुकी थी.

सम्बंधित ख़बरें

ED conducts Raid
कोलकाता में 11 जगह ED की रेड, झारखंड से जुड़े पावर प्लांट केस में एक्शन
abhishek banerjee blaims bjp attacked tmc Camac Street office
'TMC दफ्तर पर हमला किया, फोन छीने', अभिषेक बनर्जी का BJP पर आरोप
MP Sayoni Ghosh met Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay
चेन्नई जाकर CM थलपति विजय से मिलीं सायोनी घोष, जमकर की तारीफ
Sea waves on Marine Drive in Mumbai
मुंबई-कोलकाता के लाखों घर डूबेंगे, नजदीक आ रहा है समंदर: UN
kolkata woman shilpa saha nepal flash flood 100 meters away kailash mansarovar journey
‘मौत हमसे बस 100 मीटर दूर थी’, नेपाल से लौटी शिल्पा की आंखों में खौफ

कहीं-कहीं फ्रिज में पुराने झींगे और मछलियां भरी पड़ी थीं, जिनसे बदबू आ रही थी. कोलकाता के तंगरा स्थित एक प्रसिद्ध चाइनीज रेस्टोरेंट में भी सड़ा हुआ मांस और झींगा पाया गया. बहुत से लोग चाइनीज खाना खाने के लिए तांगरा के चाइना टाउन जाते हैं, लेकिन वहां भी कई किलोग्राम सड़ा हुआ मांस और झींगा मिला. कोलकाता नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने तांगरा के मशहूर रेस्टोरेंट 'बिग बॉस' पर छापा मारा. वहां से करीब 500 किलो मछली और मांस बरामद हुआ.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गंदगी, मक्खियां और खराब क्वालिटी के सामान... मुंबई के मशहूर रेस्टोरेंट Ayub’s का फूड लाइसेंस निलंबित

बताया जाता है कि किसी भी पैकेट पर कोई तारीख नहीं लिखी थी. कोलकाता नगर निगम ने इसे जब्त कर ढापा ले जाकर नष्ट कर दिया. 'बिग बॉस' नाम के रेस्टोरेंट के मालिक का दावा है कि यह सड़ा हुआ मांस नहीं था. उनका दावा है कि हम हर रोज 80 किलो मांस का इस्तेमाल करते हैं. हमारे पास तीन दिन का स्टॉक था.

मध्यमग्राम में भी मिला सड़ा मांस

इस अभियान के दौरान उत्तर 24 परगना के मध्यग्राम स्थित स्टार मॉल के एक रेस्टोरेंट पर भी छापेमारी हुई. जेस्सोर रोड स्थित शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में इस रेस्टोरेंट में सड़े मांस, एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थों के पैकेट मिले. अधिकारियों ने सभी सामान नष्ट करवा दिए और मौके पर ही फूड कोर्ट के मालिक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दे दिया. सॉल्ट लेक के सेक्टर फाइव में भी सड़ा हुआ मांस मिला है.

यह भी पढ़ें: कितनी है नमक, चीनी और फैट? अब पैकेज्ड फूड पर लाल खतरे के निशान के साथ कंपनियों को बताना होगा

सॉल्ट लेक के आईटी हब सेक्टर-5 में भी सड़े मांस का कारोबार चल रहा था. खाद्य विभाग की छापेमारी में इसके सबूत भी मिले. सेक्टर-5 में आरडीबी बिल्डिंग के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में घुसने पर स्टोर रूम कच्चे सड़े मांस से भरा मिला. इससे तेज बदबू आ रही थी. इसे लेकर डीएम ने कहा है कि दुकानदार का लाइसेंस रद्द किया जाएगा. फिलहाल, मांस के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेज दिए गए हैं. सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

दीघा में मिली जहरीली बिरयानी

पश्चिम बंगाल के पर्यटन मानचित्र पर स्थित एक प्रमुख तटवर्ती शहर दीघा के भी करीब 20 होटल और रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई. इन होटल और रेस्टोरेंट में बिकने वाली बिरयानी की गुणवत्ता बहुत ही खराब पाई गई. बिरयानी में खाद्यान्न में इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों की जगह रासायनिक जहरीले रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था. इन होटलों में पहले से पकाकर रखा मांस गर्म करके बेचा जा रहा था. 15 होटलों से नमूने लेकर जांच के लिए भेजने के साथ ही खाद्य विभाग ने 12 होटलों को नोटिस जारी किया है.

मिठाइयों में मिले होली वाले रंग

बंगाली लोगों की पसंदीदा मिठाई में भी जहर मिला है. आरोप है कि हुगली जिले के आरामबाग में कई दुकानों में मिठाइयों में होली वाले रंगों की मिलावट की जा रही थी. हालांकि, दुकानदारों ने इसका खंडन करते हुए दावा किया है कि मिठाइयों में इन रंगों का इस्तेमाल नहीं होता था. हुगली के भद्रेश्वर स्थित एक बेकरी में केक, बिस्कुट और ब्रेड में भी नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ पाए गए हैं.

बर्दवान में मिला एक्सपायर पनीर

बर्दवान शहर की कई मिठाई की दुकानों से पनीर बरामद किए गए हैं, जो एक्सपायर हैं. खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बर्दवान की उन दुकानों से बरामद पनीर नष्ट कर दिया है. एक्सपायर हो चुके पनीर के साथ ही इन दुकानों से एक्सपायर हो चुकी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स भी जब्त की गईं. बर्दवान के शक्तिगढ़ स्थित लांचा हब पर भी छापेमारी कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए नमूने एकत्र किए गए हैं.

Advertisement

क्या हुआ था 2018 में

साल 2018 में राजधानी कोलकाता के साथ ही अन्य जिलों के रेस्टोरेंट्स में मृत पशुओं के मांस की सप्लाई की जा रही है. मृत पशुओं के मांस की सप्लाई का आरोप सड़क किनारे स्थित ढाबों के साथ ही रेस्टोरेंट और कैफे के नाम भी आ रहे थे. सड़ा मांस सुरक्षित रखने के लिए लेड सल्फेट और फॉर्मेलिन जैसे रसायनों का इस्तेमाल किए जाने के आरोप भी लगे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कानपुर में दौड़ाकर लड़के को मारी गोली, 4 के खिलाफ केस हुआ दर्ज |
    'स्कूल ठीक करो' कैंपेन को झटका: सरकारी स्कूलों में एंट्री से पहले इजाजत जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने खार‍िज की याचिका |
    नहीं बुलाना होगा पेंटर... इन 3 मशीन से खुद कर लेंगे घर में पेंट! जानिए ये कितने की आती हैं |
    शादी तो चल रही लेकिन मन ही मन 'अलग' हो चुका है पार्टनर, एक्सपर्ट ने बताया मैरिड लाइफ का वॉर्निंग साइन |
    Mangal Nakshatra Gochar 2026: बृहस्पति के नक्षत्र में एक्टिव हुए मंगल, 4 राशियों के शुरू हुए सुनहरे दिन! |
    बीच हवा में बिगड़ी पायलट की तबीयत, मस्कट से बेंगलुरु आ रही Indigo फ्लाइट डायवर्ट |
    कौशांबी में पुलिस मुठभेड़, पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का आरोपी आदिल गिरफ्तार |
    पहले F-16 का शिकार, फिर वो 58 घंटे जब अभिनंदन पाकिस्तान की जमीन पर दहाड़े |
    दंगा और चंदा पर जब भिड़ गए सपा और बीजेपी के विधायक, देंखे कैसे लगाए एक-दूसरे पर आरोप |
    तमिलनाडु में बनेगा नया सचिवालय, CM विजय ने लॉन्च किया 1200 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट
    Advertisement