ड्रग्स के रावण दहन से पहले अमित शाह का बड़ा संदेश, एंटी ड्रग एक्टिविस्ट बिक्रमजीत के परिवार से की मुलाकात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरदासपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बिक्रमजीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की है. दरअसल, चिट्टा (नशे) के कारोबारियों के खिलाफ आवाज उठाने पर नशा-विरोधी कार्यकर्ता बिक्रमजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी. अमित शाह ने उनके परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की है. आज ही गृह मंत्री अमित शाह नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा के परिवार से भी मुलाकात करने वाले हैं.

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरदासपुर के गांव माडी पनवा में बिक्रमजीत सिंह के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदना जताई. बता दें, आज ही गृहमंत्री एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा के परिवार से भी मुलाकात करने वाले हैं. इसके बाद शाम को वे लुधियाना में दशहरा कार्यक्रम के दौरान ‘नशे के रावण’ का दहन करेंगे.

बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नशा विरोधी परविंदर झोटा हत्याकांड में CBI जांच कराने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए इसका ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार परविंदर के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है.

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अमित शाह ने रविवार को पंजाब दौरे की जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पंजाब को नशे की गर्त में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके कारण कई परिवारों को अपने बच्चों को खोना पड़ा है.

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गौरतलब है, एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की हत्या 13 अक्टूबर को एक फार्मेसी में हुई थी, यहां परविंदर ने दुकान के मालिक से उस व्यक्ति के बारे में पूछा था, जिसने कथित तौर पर उसी सुबह वहां से ड्रग्स खरीदे थे. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई थी. विवाद के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें झोटा की मौत हो गई. हत्या के बाद दुकान का मालिक मौके से फरार हो गया था, बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

झोटा कथित नशा विक्रेताओं से सवाल करते हुए सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो बनाते थे. रिपोर्टों के मुताबिक, घटना से पहले उनका मेडिकल स्टोर के मालिक अश्वनी कुमार से सामना हुआ था. झोटा उस व्यक्ति पर सिंथेटिक ड्रग्स बेचने का आरोप लगा रहे थे.

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