4.77 लाख की छोटी फैमिली कार पर फिदा हुए लोग! बिक गईं 70 हजार कारें

भारतीय बाजार में छोटी हैचबैक कारों की डिमांड हमेशा से रही है. यही कारण है कि, तकरीबन हर वाहन निर्माता कंपनी इस सेगमेंट में अपनी मौजूदगी रखती है. अपने दमदार एसयूवी और बड़ी गाड़ियों के लिए मशहूर टाटा मोटर्स ने भी हाल ही में बाजार में अपनी सबसे सस्ती कार के तौर पर Tiago को पेश किया था. ये छोटी हैचबैक कार अपने मजबूत बॉडी, सेफ्टी रेटिंग और कम कीमत के चलते ग्राहकों के बीच मशहूर है. अब इसकी सेल्स रिपोर्ट सामने आई है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच Tata Tiago के कुल 70,555 यूनिट बेचे गए हैं. हालांकि इन 8 महीनों के दौरान टाटा की सबसे सस्ती एसयूवी यानी Tata Punch कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार रही है. जिसके कुल 202,794 यूनिट की बिक्री हुई है. पंच के बाद इन 8 महीनों के दौरान टाटा नेक्सन दूसरे नंबर पर रही है. जिसके कुल 1,96,490 यूनिट बेचे गए हैं.

Tata Tiago में सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है. Photo: ITG

कैसी है ये कार

Tata Tiago की बात करें तो इसकी कीमत 4.77 लाख रुपये से शुरू होकर 8.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इसमें CNG का भी ऑप्शन मिलता है. इसमें 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Revotron पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 86 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं, CNG मोड में इसका इंजन 75.5 PS की पावर और 96.5 Nm का टॉर्क देता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ऑप्शन मिलता है.



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इसका पेट्रोल वेरिएंट तकरीबन 20 किमी प्रतिलीटर और CNG वेरिएंट 26 किमी प्रतिकिग्रा तक का माइलेज देता है. कुछ मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि, इसकी रनिंग कॉस्ट तकरीबन 4.20 रुपये प्रतिकिमी के आस-पास बैठती है. यानी 100 किमी के लिए आपको तकरीबन 425 रुपये खर्च करने होंगे.

मिलते हैं ये फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25-इंच तक का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, वायरलेस चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है.

सेफ्टी के लिए सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

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