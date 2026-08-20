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'क्या सरकार पटेल का फैसला भी नहीं मानेंगे?' वंदे मातरम् विवाद पर इमरान मसूद ने BJP को घेरा

कांग्रेस के वंदे मातरम् के केवल दो स्टैंजा गाने के फैसले पर बीजेपी ने हमला बोला है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस को ‘नई मुस्लिम लीग’ बताया, जबकि जेपी नड्डा ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति से जोड़ते हुए 1937 के फैसले को देश के विभाजन से जोड़ा. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार किया. उन्ाहोंने उन्होंने वंदे मातरम् के दो स्टैंजा के फैसले का बचाव करते हुए बीजेपी पर राष्ट्रगान का अपमान करने का भी आरोप लगाया.

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इमरान मसूद ने कहा कि इस्लाम में केवल अल्लाह की इबादत और उसका उपदेश किया जा सकता है. (Photo: ITG)
इमरान मसूद ने कहा कि इस्लाम में केवल अल्लाह की इबादत और उसका उपदेश किया जा सकता है. (Photo: ITG)

वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आजतक से बातचीत में बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि इस देश के मुसलमानों से आखिर बीजेपी क्या चाहती है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुसलमानों को अपनी बात रखने और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चलने का अधिकार नहीं है?

इमरान मसूद ने वंदे मातरम् के केवल दो स्टैंजा गाए जाने के कांग्रेस के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह फैसला 1937 में गुरु रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह और सुभाष चंद्र बोस से विचार-विमर्श के बाद लिया गया था. उन्होंने कहा कि आप नेहरू-टैगोर की बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन सरदार पटेल के फैसले का क्या करेंगे? वंदे मातरम् के दो स्टैंजा को राष्ट्रीय गीत बनाया गया था.

बीजेपी के कांग्रेस पर मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन और दो-राष्ट्र सिद्धांत को बढ़ावा देने के आरोपों पर भी इमरान मसूद ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ही मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी समर्थक रही है और उसने मुस्लिम लीग को सत्ता में लाने और उसे ताकत देने का काम किया. उन्होंने बीजेपी पर दो-राष्ट्र सिद्धांत को मजबूत करने का आरोप भी लगाया.

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संसद में वंदे मातरम् को लेकर कानून पारित होने के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि आपके पास संख्या बल है, इसलिए आपने इसे पारित करा लिया. उन्होंने सवाल किया कि आप मुसलमानों के अधिकारों से कैसे इनकार कर सकते हैं.

इमरान मसूद ने कहा कि इस्लाम में केवल अल्लाह की इबादत और उसका उपदेश किया जा सकता है. उन्होंने बीजेपी पर राष्ट्रीय गीत को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रीय गान का भी अपमान किया है और राष्ट्रीय गान के ऊपर राष्ट्रीय गीत को रख दिया है.

नितिन नवीन ने कांग्रेस को बताया 'नई मुस्लिम लीग'

बता दें कि इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस के केवल दो स्टैंजा गाने के फैसले पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1937 के प्रस्ताव का हवाला देते हुए वंदे मातरम् के केवल दो स्टैंजा गाने का निर्णय लिया है. कांग्रेस आज 'नई मुस्लिम लीग' बन गई है.

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् का अपमान उन हजारों शहीदों का अपमान है, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया और इस गीत को अपने मन में रखा. उन्होंने कांग्रेस के फैसले को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी ने राष्ट्र के स्वाभिमान को बार-बार वोट बैंक के लिए दांव पर लगाया है.

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जेपी नड्डा का भी कांग्रेस पर हमला

बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि 1937 में तुष्टिकरण की राजनीति के तहत वंदे मातरम् को दो हिस्सों में बांटने के कांग्रेस के फैसले ने दो-राष्ट्र सिद्धांत को बल दिया और अंततः देश के विभाजन का रास्ता तैयार हुआ.

नड्डा ने कहा कि वंदे मातरम् के 150वें वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का फैसला किया है. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस रचना के पूर्ण गायन और सरकारी समारोहों में इसे पूर्ण रूप से गाने को कानूनी स्वरूप देने का निर्णय लिया है.

नड्डा ने कांग्रेस पर समझौते, तुष्टिकरण और विभाजनकारी ताकतों के सामने झुकने की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय पहचान और अस्मिता के साथ समझौता कर रही है.

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