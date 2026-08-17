नितिन नवीन की टीम में Gen-Z की एंट्री, 33 फीसदी महिलाएं... समझ लीजिए BJP में बदलाव का ब्लूप्रिंट

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाले नितिन नवीन को सात महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी नई टीम का ऐलान नहीं हुआ है. संसद का मानसून सत्र समाप्त होने के साथ ही पार्टी संगठन में बदलाव और नितिन नवीन द्वारा नई टीम के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. माना जा रहा है कि नई टीम की घोषणा इसी सप्ताह हो सकती है.

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नितिन नवीन की टीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे लेकर पार्टी के भीतर गहन सियासी मंथन जारी है. गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र के दौरान कई वरिष्ठ व प्रमुख नेताओं के साथ अलग से चर्चा की., इनमें कैलाश विजयवर्गीय, नवनीत राणा, रेखा शर्मा और उज्ज्वल निकम जैसे नेता शामिल हैं.

नितिन नवीन की इस टीम के जरिए बीजेपी का उद्देश्य भविष्य के राजनीतिक रोडमैप को आकार देना, पार्टी में नई लीडरशिप तैयार करना और आगामी चुनावों के लिए मजबूत रणनीति बनाना है. बीजेपी की इस नई केंद्रीय टीम में 'अनुभवी और युवा नेताओं' की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी. इसके अलावा, मोदी सरकार में मंत्री पद संभाल रहे कुछ नेताओं को वापस संगठन में भेजा जा सकता है.

कैसी होगी नितिन नवीन की नई टीम?

बीजेपी अध्यक्ष की इस टीम में अधिकतम 38 सदस्यों को जगह मिल सकती है.

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13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

8 राष्ट्रीय महामंत्री

1 संगठन महामंत्री

15 राष्ट्रीय मंत्री (सचिव)

1 राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष

बीजेपी अपने अलग-अलग मोर्चा का भी ऐलान करेगी, जिसमें युवा मोर्चा से लेकर ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होनी है. इसके अलावा पार्टी के संविधान के अनुसार संगठन में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तय है. इस लिहाज से कुल 38 पदाधिकारियों में से कम से कम 13 महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है.

चुनावी राज्यों के नेताओं को मिलेगी तवज्जो

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, पिछले 7 महीनों के दौरान नितिन नवीन ने देशभर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और कई राज्यों के दौरे किए हैं. इन दौरों के दौरान उन्होंने अपनी टीम के लिए संभावित कार्यकर्ताओं को चिह्नित किया है. पार्टी ने लगभग हर राज्य से दो-दो नेताओं की सूची तैयार की है, जिनमें से एक को केंद्रीय टीम में स्थान मिलेगा.

सूत्रों के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस टीम का गठन किया जा रहा है, जिसमें युवा और अनुभवी दोनों तरह के कार्यकर्ताओं को संतुलित स्थान मिलेगा. वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस लिहाज से नितिन नवीन की टीम में इन चुनावी राज्यों को विशेष प्राथमिकता मिल सकती है.

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युवा नेताओं के हाथ होगी संगठन की कमान

नितिन नवीन स्वयं 46 वर्ष के युवा नेता हैं, इसलिए उनकी टीम में युवा चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां मिलने के पूरे आसार हैं. हाल के दिनों में देशभर में हुए Gen-Z आंदोलनों और युवाओं की बढ़ती भागीदारी की झलक भी इस टीम में देखने को मिल सकती है. युवा चेहरों को संगठन में शामिल करने का उद्देश्य युवाओं की सोच और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझकर आगे की रणनीति तैयार करना है.

उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जहां लगभग 15 प्रतिशत Gen-Z मतदाता हैं और जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, के संदर्भ में भी युवा नेतृत्व बेहद अहम माना जा रहा है. नितिन नवीन के नेतृत्व में बनने वाली इस टीम में कुछ अनुभवी नेताओं को उपाध्यक्ष के रूप में शामिल कर संतुलन बनाए रखा जाएगा.

2029 के लोकसभा चुनाव पर भी नज़र

बीजेपी अध्यक्ष की यह टीम न केवल आगामी विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी संभालेगी, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भी तैयार की जा रही है. सूत्रों का दावा है कि हालिया राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनजर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पहले से प्रस्तावित सूची में कुछ बदलाव भी किए हैं, क्योंकि आने वाली टीम पर बड़ी संगठनात्मक और राजनीतिक जिम्मेदारियां होंगी.

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इसके साथ ही, कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी संगठन में वापस लाए जाने की चर्चा है. पार्टी का मानना है कि जिन नेताओं के पास संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है, उन्हें नितिन नवीन की टीम में शामिल करने से पार्टी को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी.

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