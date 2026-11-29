स्पेन में रविवार को वोटिंग हो रही है. इस चुनाव में प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सत्ता दांव पर है. मुकाबला उनकी सोशलिस्ट पार्टी और रूढ़िवादी पीपुल्स पार्टी (PP) के बीच है. लेकिन इस बार दक्षिणपंथी पार्टी वॉक्स भी मजबूत स्थिति में बताई जा रही है. चुनावी सर्वे के मुताबिक, पीपी और वॉक्स मिलकर सरकार बना सकते हैं. ऐसा हुआ तो स्पेन में पहली बार दक्षिणपंथी पार्टी राष्ट्रीय सत्ता में शामिल होगी.

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स्पेन की संसद में कुल 350 सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को 176 सीटें जीतनी होंगी. चुनाव से पहले आए सर्वे में पीपी और वॉक्स के गठबंधन को बहुमत मिलने की सबसे ज्यादा संभावना बताई गई है. वहीं सांचेज की सोशलिस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए छोटी वामपंथी पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी.

यह चुनाव ऐसे समय हो रहा है, जब स्पेन के लोग बढ़ते किराए, महंगाई और इमिग्रेशन को लेकर परेशान हैं. सांचेज ने संसद में आवास संकट से निपटने के लिए प्रस्ताव रखे थे, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया. अब जनता तय करेगी कि सांचेज को एक और मौका देना है या सत्ता बदलनी है.

चुनाव में किसकी कितनी ताकत?

सांचेज की सोशलिस्ट पार्टी (PSOE) को करीब 28% वोट मिलने का अनुमान है.

पीपी को केंद्र-दक्षिणपंथी वोटों का समर्थन मिल रहा है.

दक्षिणपंथी वॉक्स का वोट शेयर करीब 18% बताया गया है.

सांचेज को सरकार बनाने के लिए छोटी वामपंथी पार्टियों का साथ चाहिए, जिनका समर्थन करीब 8% है.

वॉक्स को खास तौर पर युवा और पुरुष वोटरों का समर्थन मिल रहा है.

आवास संकट बना बड़ा मुद्दा

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स्पेन में किराया तेजी से बढ़ रहा है. कई लोगों को घर खाली करने की नौबत आ रही है. चुनाव प्रचार के दौरान आवास का मुद्दा सबसे ऊपर रहा. सांचेज की सरकार ने संकट से निपटने के लिए कदम उठाने की बात कही, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोगों की परेशानी दूर नहीं कर पाई.

चुनाव में इमिग्रेशन यानी दूसरे देशों से लोगों के आने का मुद्दा भी अहम है. सांचेज प्रवासियों को अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद मानते हैं. उनकी सरकार ने करीब 10 लाख बिना कागजात वाले प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की है. वहीं, वॉक्स इमिग्रेशन पर सख्त नियंत्रण चाहता है. पार्टी दोषी विदेशी नागरिकों को देश से निकालने के साथ आवास में स्पेन के लोगों को प्राथमिकता देने की मांग करती है. पीपी भी प्रवासियों के लिए नियम सख्त करने की बात कह रही है.

सांचेज के सामने महंगाई और भ्रष्टाचार की चुनौती

सांचेज अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं. उनके कार्यकाल में न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, बेरोजगारी करीब दो दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंची. स्पेन की अर्थव्यवस्था भी यूरोप में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रही है. लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई. घर, बिजली और रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ने से सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं. सांचेज के करीबी लोगों और परिवार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों ने भी उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है.

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अगर सांचेज चुनाव हार जाते हैं, तो यूरोपीय संघ में केंद्र-वामपंथी सरकारों की संख्या घटकर सिर्फ तीन रह जाएगी - डेनमार्क, लिथुआनिया और माल्टा.

मतदान सुबह 9 बजे शुरू हुआ और रात 8 बजे तक चलेगा. वोटिंग खत्म होने के करीब एक घंटे बाद शुरुआती नतीजे आने की उम्मीद है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि स्पेन की जनता सांचेज को एक और मौका देती है या सत्ता की चाबी दक्षिणपंथी गठबंधन के हाथ में जाती है.

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