आजकल ज्यादातर घरों में मनी प्लांट देखने को मिल जाता है. कोई इसे घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाता है, तो कोई इसे धन और खुशहाली से जोड़कर देखता है. वास्तु शास्त्र में भी मनी प्लांट को सुख-समृद्धि और आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना गया है. हालांकि, मान्यता है कि इस पौधे को गलत दिशा या जगह पर रखने से इसका शुभ प्रभाव कम हो सकता है.

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कई लोग मनी प्लांट तो घर में लगा लेते हैं, लेकिन उसकी दिशा, बेलों की बढ़त और देखभाल पर ध्यान नहीं देते. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, उत्तर-पूर्व दिशा में मनी प्लांट रखना, उसकी बेलों को जमीन पर फैलने देना और सूखे पत्तों को लंबे समय तक पौधे में छोड़ना सही नहीं माना जाता. आइए जानते हैं मनी प्लांट से जुड़े जरूरी वास्तु नियम और वे गलतियां, जिनसे बचने की सलाह दी जाती है.

1. इस दिशा में भूलकर भी न रखें मनी प्लांट

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में मनी प्लांट लगाने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इस दिशा में पौधा रखने से घर की सुख-समृद्धि प्रभावित हो सकती है. वास्तु में इस दिशा का संबंध बृहस्पति से माना जाता है, जबकि मनी प्लांट को शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है.

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2. मनी प्लांट की बेलों को जमीन पर न फैलने दें

मनी प्लांट एक बेल वाला पौधा है और इसकी बेलें तेजी से बढ़ती हैं. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, इसकी बेलों को जमीन पर लटकने देने के बजाय ऊपर की ओर बढ़ाना चाहिए. माना जाता है कि ऊपर चढ़ती हुई बेल तरक्की और उन्नति का प्रतीक होती है. इसके लिए दीवार, स्टैंड या किसी सहारे का इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. तेज धूप में रखने की न करें गलती

मनी प्लांट को ऐसी जगह रखने से बचना चाहिए, जहां दिनभर सीधी और तेज धूप आती हो. इससे इसकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं या झुलस सकती हैं. पौधे को ऐसी जगह रखना बेहतर है, जहां पर्याप्त रोशनी मिले, लेकिन सीधी धूप न पड़े. इससे पौधे की बढ़त अच्छी बनी रहती है.

4. बेड के बिल्कुल पास न रखें मनी प्लांट

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, मनी प्लांट को सोने की जगह के बिल्कुल पास रखने से बचना चाहिए. अगर आप इसे बेडरूम में रखना चाहते हैं, तो ऐसी जगह चुनें जहां पौधे को पर्याप्त रोशनी और हवा मिल सके. बेड के सिरहाने या सोने की जगह के ठीक पास गमला रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

5. सूखी पत्तियों और खराब गमले को नजरअंदाज न करें

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मनी प्लांट की नियमित देखभाल करना जरूरी है. अगर इसकी पत्तियां पीली या सूखी हो रही हैं, तो उन्हें हटा दें. गमला टूट गया है या उसमें पानी जमा रहता है, तो उसे बदल दें. वास्तु मान्यताओं में सूखे पौधे को अच्छा नहीं माना जाता. वहीं, पौधे की सेहत के लिहाज से भी खराब पत्तियों और जलभराव पर ध्यान देना जरूरी है.

मनी प्लांट लगाने की सबसे शुभ दिशा कौन-सी है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मनी प्लांट लगाने के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण को शुभ माना जाता है. इस दिशा का संबंध शुक्र ग्रह से बताया जाता है. मान्यता है कि यहां मनी प्लांट रखने से घर में धन-समृद्धि और खुशहाली आती है. इसे घर के ड्राइंग रूम या ऐसी जगह रखा जा सकता है, जहां पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो.

घर के किस कोने में लगाएं मनी प्लांट?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, मनी प्लांट के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है. इसे घर के लिविंग रूम या ऐसी जगह रखा जा सकता है, जहां पौधे को पर्याप्त रोशनी मिले. उत्तर-पूर्व दिशा में इसे लगाने से बचने की सलाह दी जाती है. पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां उसकी बेलें आसानी से ऊपर की ओर बढ़ सकें.

मनी प्लांट के लिए कैसा होना चाहिए गमला?

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वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट के लिए हरे या नीले रंग के गमले को अच्छा माना जाता है. कुछ मान्यताओं में मिट्टी के गमले को भी शुभ बताया गया है. ध्यान रखें कि गमला टूटा हुआ या गंदा न हो. पौधे की अच्छी बढ़त के लिए गमले में पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए.

घर के मुख्य दरवाजे पर मनी प्लांट लगाना चाहिए या नहीं?

कई लोग घर के मुख्य दरवाजे के पास मनी प्लांट लगाते हैं. वास्तु मान्यताओं में इसे सकारात्मकता और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, पौधे को इस तरह रखें कि दरवाजे का रास्ता न रुके और बेलें आने-जाने में परेशानी न पैदा करें. पौधा हमेशा हरा-भरा और स्वस्थ रहना चाहिए.

बेडरूम में मनी प्लांट रखने के वास्तु नियम

वास्तु के अनुसार, बेडरूम में भी मनी प्लांट रखा जा सकता है. इसे कमरे के किसी ऐसे कोने में रखें, जहां पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी आती हो. इसे बिस्तर के बिल्कुल पास या ऐसी जगह न रखें, जहां इसकी बेलें फैलकर परेशानी पैदा करें. पौधे की नियमित देखभाल करना भी जरूरी है.

मनी प्लांट में पानी डालते समय रखें ये ध्यान

मनी प्लांट को हरा-भरा रखना जरूरी है. अगर पौधा पानी में लगाया है, तो समय-समय पर पानी बदलें. वहीं, मिट्टी में लगे पौधे में जरूरत से ज्यादा पानी न डालें. मिट्टी की ऊपरी परत सूखने पर ही दोबारा पानी दें. पानी जमा होने से पौधे की जड़ें खराब हो सकती हैं. पत्तियों पर जमी धूल भी समय-समय पर साफ करते रहें.

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मनी प्लांट लगाते समय इन वास्तु गलतियों से बचें

- मनी प्लांट को उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से बचें.

- इसकी बेलों को जमीन पर फैलने न दें.

- सूखी और पीली पत्तियों को पौधे में लंबे समय तक न रहने दें.

- टूटे या गंदे गमले में पौधा न रखें.

- पौधे को अंधेरे और नमी वाली जगह पर न रखें.

- पौधे की बेलों को इस तरह न बढ़ने दें कि वे दरवाजे या रास्ते में बाधा बनें.



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