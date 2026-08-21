‘छात्र कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा’, जयपुर में CJP टीम से मारपीट पर अखिलेश यादव का तंज

राजस्थान में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की टीम पर हुए जानलेवा हमले को लेकर सियासत गरमा गई है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है.

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उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'स्कूलों की बदहाली का खस्ताहाल दिखाने की कोशिश करने वाले जंतर-मंतर के युवा आंदोलनकारियों पर राजस्थान में भाजपाइयों पर द्वारा किया गया जानलेवा हिंसक हमला और गाड़ियों के शीशे तक तोड़ने का कुकृत्य बेहद निंदनीय है.'

सपा प्रमुख ने आगे लिखा, ‘हिंसा हताशा का ही उग्र रूप होती है. शिक्षा विरोधी भाजपा और उनके संगी-साथी कभी नहीं चाहते हैं कि लोग जागरूक हों और उनकी दकियानूसी सोच पर आधारित रूढ़िवादी-सामंतवादी सत्ता के खिलाफ खड़े होकर उसे उखाड़ फेंकें. शिक्षा भाजपाइयों के लिए व्यापार है, मानव संसाधन विकास का मुद्दा नहीं.'

पोस्ट के अंत में उन्होंने नारा दिया, 'छात्र कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा!'

स्कूलों की बदहाली का ख़स्ताहाल दिखाने की कोशिश करेनवाले ‘जंतर-मंतर के युवा आंदोलनकारियों’ पर राजस्थान में भाजपाइयों पर द्वारा किया गया जानलेवा हिंसक हमला और गाड़ियों के शीशे तक तोड़ने का कुकृत्य बेहद निंदनीय है।



‘हिंसा’ हताशा का ही उग्र रूप होती है। शिक्षा विरोधी भाजपा और उनके… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 21, 2026

केजरीवाल ने भी BJP पर साधा निशाना

इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि राजस्थान में CJP कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के लोगों ने हमला किया.

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केजरीवाल ने X पर लिखा कि देश में क्या हो रहा है? बीजेपी के लोगों ने CJP के कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से हमला किया, उनके साथ मारपीट की, कपड़े फाड़े और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या CJP कार्यकर्ताओं को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की आवाज उठा रहे थे? केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी बच्चों को अशिक्षित रखना चाहती है.

ये सब क्या हो रहा है देश में? बीजेपी के गुंडों ने CJP के वॉलंटियर्स पर बुरी तरह से हमला कर दिया। मार-पीट की, कपड़े फाड़े और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए।



ये सब सिर्फ इसलिए कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आवाज़ न उठा सकें? बच्चे पढ़-लिख गए, तो इससे बीजेपी को क्या तकलीफ़… https://t.co/vM7UIth3pP — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 21, 2026

स्कूल की हालत देखने पहुंची थी टीम

बता दें कि CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा गांव के सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे. जब वह गांव पहुंचे तो गांव वालों ने इसका विरोध किया और उन्हें भगा दिया. इसके थोड़ी देर बाद आशुतोष रांका खुद स्कूल पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.

माहौल धीरे-धीरे तनावपूर्ण हो गया और देखते ही देखते धक्का-मुक्की शुरू हुई. ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी और उन्हें गांव से दौड़ाया, साथ ही गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए.

जब कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी हुई थी तो सोशल मीडिया पर आशुतोष ने आरोप लगाया कि गांव पहुंचे लोग असल में ग्रामीण नहीं बल्कि भाजपा के बुलाए हुए लोग थे, जिनका सरगना कमल प्रधान गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का काम करता है. रांका ने यह भी कहा कि उनकी टीम के जो साथी पहले से मौजूद थे, उनके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की.

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