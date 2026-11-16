भगवान विरोधी छवि बना रही TVK? कार्तिगई दीपम विवाद पर अन्नामलाई ने CM विजय को घेरा

तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद एक बार फिर राज्य की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है. बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार भी पिछली DMK सरकार की तरह 'भगवान विरोधी छवि' बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

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16 नवंबर को पत्रकारों से बातचीत में अन्नामलाई ने मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून नाम के पत्थर के स्तंभ पर पारंपरिक दीप जलाने का विरोध जारी रखने को लेकर TVK सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि दीप जलाने की यह परंपरा धार्मिक आस्था और विरासत से जुड़ी है. अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार इस विवाद को लंबा खींच रही है.

कार्तिगई दीपम विवाद को लेकर तमिलनाडु सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच कानूनी लड़ाई भी जारी है. राज्य सरकार ने 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मंदिर और पहाड़ी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नियंत्रण में देने की मांग का विरोध किया. सरकार ने दीपथून पर स्थायी दीप जलाने और त्योहार के दौरान पूरी पहाड़ी पर दीप जलाने की मांग का भी विरोध किया है.

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बीजेपी ने भी की आलोचना

TVK सरकार के रुख की बीजेपी ने भी आलोचना की है. बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार उस न्यायिक निर्देश को लागू करने से इनकार कर रही है, जिसमें पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी गई थी. बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने भी TVK सरकार पर इस विवाद में DMK जैसा रुख अपनाने का आरोप लगाया है. यह मामला मंगलवार, 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. साल 2026 में कार्तिगई दीपम का त्योहार 24 नवंबर को मनाया जाएगा.

अन्नामलाई ने TVK सरकार से क्या कहा?

अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि TVK सरकार भी DMK की तरह 'भगवान विरोधी छवि' बनाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप स्तंभ में कार्तिगई दीपम जलाना लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपरा है.उन्होंने कहा कि लोगों की धार्मिक आस्था और विरासत से जुड़ी इस परंपरा को राजनीतिक कारणों से रोकना स्वीकार नहीं किया जा सकता. अन्नामलाई ने सरकार से मद्रास हाई कोर्ट के निर्देशों को लागू करने और अपील व प्रशासनिक देरी के जरिए मामले को लंबा नहीं खींचने की अपील की.

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि श्रद्धालु साल में एक बार पहाड़ी पर शांतिपूर्वक दीप जलाने के लिए आते हैं तो इससे क्या परेशानी हो सकती है. उन्होंने मुख्यमंत्री विजय की सरकार से हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करने और कानूनी प्रक्रिया के जरिए विवाद को सुलझाने की अपील की.

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क्या है कार्तिगई दीपम विवाद?

पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम का पवित्र दीप कहां जलाया जाना चाहिए. अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर भगवान मुरुगन के छह पवित्र धामों में से एक माना जाता है. मंदिर में पारंपरिक रूप से दीपम मंडपम में त्योहार का दीप जलाया जाता रहा है, जो उचिपिल्लैयार मंदिर के पास है.

हालांकि, हिंदू संगठनों की मांग है कि पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में मौजूद दीपथून नाम के प्राचीन पत्थर के स्तंभ पर भी दीप जलाया जाए. यह स्थान हजरत सुल्तान सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर है. इस मामले का कानूनी इतिहास भी पुराना है. 1996 में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि मंदिर प्रशासन परंपरागत रूप से दीप मंडपम में दीप जलाता रहा है और इसमें बदलाव के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी.

कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया था

1 दिसंबर 2025 को जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने मंदिर प्रशासन को सामान्य स्थानों के अलावा दीपथून पर भी कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया था. आदेश में यह भी कहा गया था कि इससे दरगाह के अधिकारों में कोई दखल नहीं होगा.

इसके बाद तत्कालीन DMK सरकार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी. हालांकि, 6 जनवरी 2026 को जस्टिस जी. जयचंद्रन और जस्टिस के.के. रामकृष्णन की डिविजन बेंच ने इस आदेश को बरकरार रखा. कोर्ट ने ASI की संरक्षण संबंधी पाबंदियों और सुरक्षा व्यवस्था के अधीन दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया.

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