महाराष्ट्र में मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में बने मुसाफिरखाने को गुरुवार सुबह तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया था. इमारत के कुछ हिस्से तोड़े भी गए. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे गिराने की कार्रवाई पर पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई रोक दी गई. क्या आप जानते हैं कि आखिर ये मुसाफिरखाना है क्या और इसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से क्यों जोड़ा जा रहा है? जानते हैं इसकी कहानी...

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मुंबई के भिंडी बाजार की पाकमोडिया स्ट्रीट पर स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना का निर्माण साल 1939 में कराया गया था. इसे खासतौर पर हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए बनाया गया था. इसका मकसद था कि हज पर जाने वाले यात्री यहां कुछ समय रुककर आराम कर सकें और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकें. वापसी के दौरान भी यात्री इस जगह का इस्तेमाल कर सकते थे. शुरुआत में यहां हज यात्रियों की आवाजाही रहती थी, लेकिन समय के साथ यात्रियों की संख्या कम होने लगी.

इसके बाद मुसाफिरखाने के कमरों को किराए पर दिया जाने लगा. इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और गोदाम भी संचालित होने लगे. धीरे-धीरे यह जगह मुसाफिरखाने से एक रिहायशी परिसर के तौर पर इस्तेमाल होने लगी.



फिर दाउद की हुई एंट्री

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साल 1970 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का परिवार भी इसी इमारत में आकर रहने लगा. बताया जाता है कि दाऊद ने अपने लोगों को भी यहां पनाह दी थी. इमारत के सबसे ऊपरी फ्लोर पर दाऊद का खुद का घर था, जहां वह रहता था. इस तरह हज यात्रियों के ठहरने के लिए बनाई गई इस इमारत की पहचान धीरे-धीरे दाऊद इब्राहिम से जुड़ गई.

पाकमोडिया स्ट्रीट स्थित यह मुसाफिरखाना लंबे समय तक दाऊद इब्राहिम का गढ़ माना जाता रहा. इसी इलाके से उसके ऑपरेट करने की बात कही जाती थी. मुंबई बम धमाकों की प्लानिंग में भी इस जगह का नाम सामने आया था. इस तरह एक समय हज यात्रियों के ठहरने के लिए बनाई गई यह इमारत मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास से जुड़ गई.

हालांकि, वक्त के साथ इमारत की हालत जर्जर होती चली गई. बताया जाता है कि इमारत के ऊपरी हिस्सों से स्लैब गिरने लगे थे. नीचे की दुकानों में लोगों की आवाजाही बनी रहती थी, ऐसे में इमारत की खराब हालत आम लोगों के लिए भी खतरा बन रही थी. बीएमसी ने इसे बेहद खतरनाक घोषित करते हुए नोटिस जारी किया. इसके बाद इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई.

नमाज के लिए बना थे प्रेयर हॉल

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मुसाफिरखाने के एक हिस्से में प्रेयर हॉल भी बना हुआ था, जिसका इस्तेमाल नमाज और प्रार्थना के लिए किया जाता था. हालांकि, तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान दाऊद और उसके परिवार के रहने वाले हिस्से को गिरा दिया गया है, जबकि प्रेयर हॉल और इमारत का कुछ हिस्सा अभी बाकी है.

स्थानीय निवासी इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, इमारत को पूरी तरह गिराने के लिए मौके पर बड़ी मशीनें लगाई गई हैं. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और भारी पुलिस बल तैनात है. इमारत को गिराने के बाद इस इलाके को एसबीयूटी की ओर से री-डेवलप किया जाना है.



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