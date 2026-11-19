क्रिकेट के मैदान पर चौके-छक्के लगाने वाले खिलाड़ी जब किसी शादी में एक साथ जुटते हैं, तो वहां मस्ती और दोस्ती का रंग किस खास अंदाज में जमता है हाल ही में देखने को मिला. दरअसल, पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान के साले और एक्ट्रेस सागरिका घाटगे के भाई शिवजीत घाटगे की शादी थी. इस खास मौके पर क्रिकेट जगत के कई पुराने चेहरे और जहीर खान के दोस्त आशीष नेहरा, पार्थिव पटेल और अजीत अगरकर एक साथ नजर आए. कहीं आशीष नेहरा और पार्थिव पटेल की मस्ती देखने को मिली, तो कहीं अजीत अगरकर अपनी भाभी सागरिका यानी जहीर खान की पत्नी के साथ तस्वीर खिंचवाते दिखे. इन सभी की अनदेखी तस्वीरें अजीत अगरकर की पत्नी फातिमा अगरकर ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो अब चर्चा में हैं.



इन तस्वीरों में ना केवल नेहरा, पार्थिव और अगरकर का मस्ती भरा अंदाज देखने को मिला, बल्कि उनके देसी लुक्स ने भी लोगों का ध्यान खींचा. दरअसल, जहीर खान के साले की शादी में आशीष नेहरा और अजीत अगरकर ने जहां पर्पल में ट्विनिंग की, वहीं पार्थिव ब्लू कुर्ते में शानदार दिखे.



नेहरा और पार्थिव के साथ अगरकर की मस्ती

शादी की एक तस्वीर में आशीष नेहरा, पार्थिव पटेल और अजीत अगरकर एक साथ नजर आ रहे हैं. तीनों का अंदाज देखकर साफ लग रहा है कि पुराने दोस्तों ने शादी में खूब मस्ती की. नेहरा कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि अजीत अगरकर और पार्थिव उनके कंधों पर हाथ रखकर कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं. इस दौरान तीनों खूब हंस रहे हैं.

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तस्वीर में नेहरा और अगरकर के कपड़ों का एक जैसा रंग भी शानदार लग रहा है. दोनों पर्पल शेड के आउटफिट में नजर आए. वहीं, पार्थिव पटेल ने नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था.

आशीष नेहरा और अजीत अगरकर ने पर्पल कलर के आउटफिट्स पहने थे. (Photo: Instagram/@fatemaagarkar)

भाभी सागरिका के साथ अगरकर ने खिंचाई फोटो

एक दूसरी तस्वीर में अजीत अगरकर, जहीर खान की पत्नी सागरिका घाटगे के साथ नजर आ रहे हैं. अजीत ने सागरिका के कंधे पर हाथ रखकर फोटो क्लिक कराई और कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज दिया. पीछे शादी की शानदार डेकोरेशन, जगमगाती लाइट्स और शाही अंदाज में बने गुंबद इस फोटो और ज्यादा शानदार बनाती है.

अजीत अगरकर ने सागरिका घाटगे के साथ फोटो क्लिक कराई. (Photo: Instagram/@fatemaagarkar)

जहीर खान का शाही अंदाज

शादी में दूल्हे के जीजू यानी जहीर खान भी अपने खास अंदाज में नजर आए. अजीत अगरकर के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई है. जहीर ने काले रंग की शेरवानी पहनी थी, जिसके साथ सिर पर पिंक कलर का साफा बांधा हुआ था. सफेद चूड़ीदार और जूतों के साथ उनका लुक काफी शाही लग रहा था. वहीं, अजीत अगरकर भी अपने बंदगला आउटफिट में खूब जंचे.

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साले की शादी में जहीर खान शेरवानी में हैंडसम लगे. (Photo: Instagram/@fatemaagarkar)

सागरिका का साड़ी लुक भी रहा खास

शादी में सागरिका घाटगे ने डस्टी पिंक शेड की शिमरी साड़ी पहनी थी. साड़ी को खूबसूरत कढ़ाई के काम से सजाया गया था. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना और गले में नेकलेस, माथे पर मांगटीका और हाथों में चूड़ियां पहनकर अपना लुक पूरा किया. हाथ में क्लच लिए सागरिका बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

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