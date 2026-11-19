एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आजकल अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में व्यस्त हैं. हालांकि, वह अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास के साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं छोड़तीं, भले ही इसके लिए उन्हें मालती को अपने साथ सेट पर ही क्यों न लाना पड़े. हाल ही में शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो में, प्रियंका ने मालती के साथ बिताए अपने प्यारे पलों की झलक दिखाई है.

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इनमें एक वीडियो भी है जिसमें मालती गायत्री मंत्र गा रही है; उसकी प्यारी आवाज ने इंटरनेट पर सबका दिल जीत लिया है.

प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो

प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर अपनी छुट्टियों और बेटी मालती के साथ बिताए खास पलों की कुछ तस्वीरें शेयर की. कुछ तस्वीरों में मां-बेटी की जोड़ी बीच (समुद्र किनारे) पर मस्ती करती दिखीं.जहां मालती रेत पर कुछ बना रही थी, वहीं प्रियंका धूप का आनंद ले रही थीं.

एक अन्य तस्वीर में पूरा परिवार समुद्र में सर्फिंग करता नजर आया. कुछ तस्वीरों में प्रियंका मालती को अपने साथ सेट पर भी ले गई थीं. मालती ने हेडफोन पहने हुए थे, जिन पर 'प्रोड्यूसर' लिखा था. वह एक स्क्रिप्ट पढ़ती हुई भी दिखीं.

हालांकि, इंटरनेट पर जिसने सबका दिल जीत लिया, वह था मालती का अपनी प्यारी आवाज में गायत्री मंत्र गाना. प्रियंका अपने घर के एक छोटे से मंदिर के सामने बैठी थीं और मालती उनकी गोद में थी, तभी उसने मंत्र गाया. प्रियंका ने भी मालती की तारीफ की और उसकी सुंदर आवाज की सराहना की. तस्वीरें शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, 'हाल ही में... काम में बहुत व्यस्त हूं... लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर हूं.'

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इंटरनेट पर लोग इस वीडियो की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक कमेंट में लिखा था, 'क्या आवाज है! एक और यूजर ने लिखा, 'मालती मैरी - भविष्य की कलाकार, प्रोड्यूसर और गायिका.' एक फैन ने कमेंट किया, 'मालती की आवाज बिल्कुल किसी पॉपस्टार जैसी है. बहुत ही सुंदर.'

इससे पहले भी प्रियंका 'हेड्स ऑफ स्टेट' की शूटिंग के दौरान मालती को अपने साथ ले गई थीं, और वाराणसी की शूटिंग के समय भी वह उसे भारत लेकर आई थीं.

प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्म के बारे में

प्रियंका चोपड़ा आठ साल के लंबे अंतराल के बाद 'वाराणसी' फिल्म के साथ भारतीय सिनेमा में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. एस.एस. राजामौली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.

यह फिल्म अलग-अलग समय-कालों और जगहों से गुजरने वाले एक रोमांचक सफर पर आधारित है, जिसमें भारतीय इतिहास से प्रेरित कई चीजें शामिल हैं. लगभग 1,000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है. यह फिल्म अप्रैल 2027 में रिलीज होने वाली है.



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