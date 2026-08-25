scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'दान का एक-एक पैसा मंदिर के खाते में ही जाए...', बांके बिहारी चढ़ावे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर में दान की पूरी रकम सीधे मंदिर के आधिकारिक खजाने और खाते में जमा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने गड़बड़ी रोकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और मंदिर के धन से जमीन या संपत्ति खरीदने से पहले अदालत की मंजूरी लेने को कहा है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट का बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे को लेकर बड़ा निर्देश. (Photo- ITG)
सुप्रीम कोर्ट का बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे को लेकर बड़ा निर्देश. (Photo- ITG)

वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मंदिर में दान किया गया एक-एक पैसा दान पात्र यानी गुल्लक (Donation Boxes) में जमा चढ़ावा या ऑनलाइन माध्यम से भेजी गई रकम सीधे मंदिर के आधिकारिक खजाने और खाते में ही जानी चाहिए.

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि सेवायत या कोई अन्य व्यक्ति इस प्रक्रिया में कोई बाधा खड़ी करता है तो इस कृत्य को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा. इसके साथ ही मंदिर की प्रबंध समिति को किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का आदेश कोर्ट ने दिया है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर के धन का उपयोग करके कोई भी संपत्ति या जमीन खरीदने के किसी भी प्रस्ताव पर अमल करने से पहले उसे अदालत के समक्ष लाना अनिवार्य होगा. याचिकाकर्ता की वकील तन्वी दुबे ने कहा कि हाई पावर कमेटी ने साल भर में 40 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन हालात जस के तस हैं. उल्टे श्रद्धालुओं की दिक्कत और बढ़ गई है. मंदिर के धन का उपयोग करके जमीन खरीदी गई है.

सम्बंधित ख़बरें

JPSC PIL in Supreme Court
20 बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अयोग्यता मामले में देरी पर मांगा जवाब
Mathura
बांके बिहारी मंदिर में युवक पर थप्पड़ बरसाती रही लेडी कांस्टेबल, VIDEO
क्यों लगते हैं बांके बिहारी के दर्शन में पर्दे?
बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन में बड़ा बदलाव, अफसरों की मनमानी पर SC की रोक
Kuldeep and Vanshika
कुलदीप यादव पत्नी वंशिका संग पहली बार पहुंचे वृंदावन
Advertisement

अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाई थी

वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन और परंपराओं को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी में प्रतिनिधियों के चयन को लेकर अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए प्रतिनिधि ही समिति में गोस्वामी समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि हाई पावर कमेटी में बांके बिहारी के राजभोग और शयन भोग सेवाधिकारियों में से दो-दो चुने हुए प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे. शयन भोग से गोपेश और हिमांशु गोस्वामी, जबकि राजभोग सेवाधिकारी के रूप में रजत और शैलेंद्र गोस्वामी को समिति में शामिल किया जाना था.

दरअसल, पिछले साल अगस्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर जज जस्टिस अशोक कुमार की अगुआई में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी. इस समिति में मथुरा के डीएम समेत अन्य अधिकारी और गोस्वामी समाज के चार प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था. समिति का मकसद मंदिर में दर्शन व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाना था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'दान का एक-एक पैसा मंदिर के खाते में ही जाए...', बांके बिहारी चढ़ावे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त |
    यूपी-यामानाशी साझेदारी कैसे बदलेगी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर |
    BJP नेता से थाना प्रभारी बोले- नौटंकी मत कर, FIR ठोक दूंगा, कोरेक्स तस्कर को बचाने गेट पर बैठे हो; सिर पर मारा थप्पड़ |
    दिल्ली में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, सरकार ने बढाई सतर्कता, किए ये इंतजाम |
    Kaai Cleaning Tips: सीढ़ियों और छत पर जम गई है जिद्दी काई? बिना महंगे केमिकल इन घरेलू नुस्खों से करें सफाई |
    किस पॉकेट में रखना चाहिए स्मार्टफोन? कर देगा जख्मी और कपड़े भी कर देगा राख |
    Matar Mushroom Recipe: रक्षाबंधन पर घर में बनाएं रेस्टोरेंट जैसा मसालेदार मटर-मशरूम, स्वाद ऐसा कि मेहमान पूछेंगे रेसिपी! |
    ‘अभी बच्चा है, टेस्ट के लिए वक्त दो’, वैभव पर द्रविड़ की दो टूक- जल्दबाजी क्यों नहीं? |
    भूल जाएंगे Royal Enfield और Jawa… होंडा ने लॉन्च की धांसू Rebel 300 |
    Chandra Grahan 2026: रक्षाबंधन पर लगेगा चंद्र ग्रहण, इन राशियों पर 1 महीने तक रहेगा असर
    Advertisement