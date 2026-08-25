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Kaai Cleaning Tips: सीढ़ियों और छत पर जम गई है जिद्दी काई? बिना महंगे केमिकल इन घरेलू नुस्खों से करें सफाई

बारिश के बाद घर की छत पर हरी काई जमना आम समस्या है. इससे छत गंदी दिखने के साथ फिसलन भी बढ़ सकती है. अगर आपकी छत पर भी जिद्दी काई जम गई है, तो कुछ आसान घरेलू तरीकों और सही सफाई तकनीक की मदद से इसे आसानी से हटाया जा सकता है.

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बारिश के पानी से छतों पर अक्सर काई जम जाती है. (PHOTO:AI)
बारिश के पानी से छतों पर अक्सर काई जम जाती है. (PHOTO:AI)

Kaai Cleaning Tips: मॉनसून के मौसम में गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन उसके साथ ही कई तरह की परेशानियां भी जन्म ले लेती हैं. बारिश में घरों में मक्खी-मच्छर के साथ-साथ कई जहरीले कीड़े-मकौड़े भी आने लगते हैं. बारिश की वजह से सीढ़ियों और छतों पर गहरी हरी रंग की काई जम जाती है, जिसमें फिसलन का तो डर सताता ही है, इसके साथ ही यह घर की खूबसूरती को भी बिगाड़ देता है. अगर आप भी छत और सीढ़ियों पर जमी काई से परेशान हैं क्योंकि सिर्फ सूखी झाड़ू लगाने से काई आसानी से नहीं निकलती.

अगर आपकी छत पर भी ऐसी जिद्दी काई जम गई है और झाड़ू से कोशिश करने के बाद भी आप काई को साफ नहीं कर पाए हैं तो अब आपको काई साफ करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ आसान देसी जुगाड़ बताने जा रहे हैं, जो काई निकालने में आपकी मदद करेंगे. इन कुछ आसान घरेलू तरीकों से काई की सफाई की जा सकती है और इसके लिए आपको किसी महंगे प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

सबसे पहले सूखी काई हटाएं

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सफाई शुरू करने से पहले छत को थोड़ा सूखने दें. इसके बाद सख्त ब्रिसल वाले ब्रश या फर्श साफ करने वाले स्क्रबर से काई की ऊपरी परत को रगड़कर हटाएं. इस काम के दौरान दस्ताने और फिसलन से बचने वाले जूते पहनें. छत के किनारे पर खड़े होकर सफाई करने से बचें, क्योंकि फिसलन की वजह से गिरने का ज्यादा डर रहता है.

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बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

अगर काई हल्की है, तो बेकिंग सोडा मददगार हो सकता है. काई वाली जगह पर थोड़ा बेकिंग सोडा फैलाएं और कुछ समय के लिए छोड़ दें. बेकिंग सोडा काई को हल्का कर देता है, जिसके बाद पानी डालकर सख्त ब्रश से रगड़ने से वो आसानी से निकल जाती है. आखिर में साफ पानी से पूरी छत को साफ कर दें.

सफेद सिरका भी आ सकता है काम

सफेद सिरके और पानी को मिलाकर काई वाली जगह पर लगाया जा सकता है. कुछ देर बाद ब्रश से सतह को अच्छी तरह रगड़ें और पानी से धो दें. हालांकि, किसी भी घरेलू क्लीनिंग मिक्सर को इस्तेमाल करने से पहले छत की सतह पर छोटे हिस्से में पैच टेस्ट करना बेहतर है.

नमक छिड़क दें

सीढ़ियों पर काई जम गई है तो तुंरत नमक छिड़क दीजिए, थोड़ी देर आप अगर उसे सीख वाली झाड़ू से रगकर निकालेंगे तो वो निकल जाएगी. हालांकि नमक बारिश के बाद लगी काई पर जल्दी असर करेगा, लेकिन अगर काई सूख गई है और काफी दिन हो गए हैं तो नमक वाला नुस्खा इतना असरदार साबित नहीं होगा. 

काई दोबारा न जमे, इसके लिए ये करें

सिर्फ काई हटाना ही काफी नहीं है. छत पर पानी जमा न होने दें और नालियों या ड्रेनेज की नियमित सफाई करें. जहां तक हो, छत पर धूप और हवा का रास्ता खुला रखें. बारिश के बाद लंबे समय तक पानी जमा रहने पर काई दोबारा तेजी से जम सकती है.

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ध्यान रखें: छत की सफाई करते समय तेज केमिकल या अलग-अलग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को आपस में मिलाकर इस्तेमाल न करें. अगर काई बहुत ज्यादा फैल गई है या छत टूटी हुई है, तो एक्सपर्ट से सफाई करवाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा.

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