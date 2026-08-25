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Chandra Grahan 2026: रक्षाबंधन पर लगेगा चंद्र ग्रहण, इन राशियों पर 1 महीने तक रहेगा असर

28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने वाला है. यह चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है. ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडेय का कहना है कि इस चंद्र ग्रहण का असर अगले एक महीने तक बना रहेगा. इसलिए कुछ राशियों को बहुत सावधानी बरतने की सलाह है.

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यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगने वाला है, जिस पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण भी लग रहा है. (Photo: ITG)
यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगने वाला है, जिस पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण भी लग रहा है. (Photo: ITG)

28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है. यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगने वाला है, जिस पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण भी लग रहा है. खास बात यह है कि कुंभ राशि के स्वामी भी स्वयं शनि देव हैं. ऐसे में ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडेय का कहना है कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव अगले एक महीने तक बना रहेगा. कुछ राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव दिखेगा तो कुछ पर नकारात्मक. आइए जानते हैं कि आगामी चंद्र ग्रहण सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा.

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण अनुकूल रहने वाला है. करियर में कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. नौकरी या काम में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिलने के योग हैं. स्थान परिवर्तन भी संभव है और यह आपके लिए लाभकारी रह सकता है. हालांकि अगले 15 दिन से एक महीने तक यात्रा करते समय सावधानी बरतें. ग्रहण के बाद शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करना शुभ रहेगा.

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण का समय रुके हुए काम पूरे कराने वाला हो सकता है. बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है. विवाद, झगड़े या मुकदमे से जुड़े मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. करियर में भी सफलता मिल सकती है. हालांकि कामकाज में किसी तरह का जोखिम लेने से बचें. जो महत्वपूर्ण काम सामने हैं, उन्हें पूरा करने पर लाभ मिलेगा. ग्रहण समाप्त होने के बाद शिवजी को जल अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा.

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मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत अनुकूल नहीं बताया गया है. स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी. बेवजह के विवाद और मुकदमेबाजी परेशानी बढ़ा सकती है. संतान के स्वास्थ्य और करियर को लेकर चिंता हो सकती है. इस दौरान संतान से बातचीत करें और उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें. लंबी यात्राओं से बचना बेहतर रहेगा. ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध का दान करने से मानसिक और परिस्थितिजन्य परेशानियों से राहत मिलने की मान्यता है.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहण कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है. करियर में लापरवाही भारी पड़ सकती है. नौकरी और कारोबार को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और अचानक चोट या दुर्घटना की आशंका बताई गई है. अपने साथ माता और परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें. काम का दबाव अपनी क्षमता के अनुसार ही लें. ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चीनी का दान करना शुभ माना गया है.

सिंह राशि
सिंह राशि वालों को इस दौरान स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी रखनी होगी. अचानक तबीयत खराब होने की आशंका बताई गई है. खासतौर पर पाचन तंत्र और हड्डियों से जुड़ी समस्या को लेकर सतर्क रहें. करियर में किसी तरह का जोखिम न लें और काम में लापरवाही से बचें. नौकरीपेशा लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी. पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में भी उतार-चढ़ाव हो सकता है. ग्रहण के बाद चावल का दान करना लाभकारी माना गया है.

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कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं है. लेकिन लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. स्वास्थ्य में कान, नाक और गले से जुड़ी परेशानी हो सकती है. चोट और दुर्घटना से बचने की जरूरत है. लिखापढ़ी और कागजी काम करते समय विशेष सावधानी रखें. पैसों के लेन-देन में भी सतर्क रहें. परिवार और रिश्तों से जुड़े मामलों में बदनामी या अपयश की स्थिति बन सकती है. ग्रहण के बाद दूध का दान करना शुभ रहेगा.

तुला राशि
तुला राशि वालों को अचानक धन हानि का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतें. इस दौरान आकस्मिक चोट या दुर्घटना से भी बचने की जरूरत है. पाचन तंत्र और पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. नौकरी और करियर में लापरवाही न करें. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में खास सावधानी रखनी होगी. खानपान पर भी ध्यान दें. ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चीनी का दान करना लाभकारी माना गया है.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है. खासतौर पर माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है. धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में नुकसान हो सकता है. इसलिए इस अवधि में प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने या बड़ा निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा. वैवाहिक जीवन और दोस्तों के साथ रिश्तों में भी तनाव आ सकता है. पुराने रिश्ते टूटने की स्थिति से बचने के लिए संयम रखें. ग्रहण के बाद दूध का दान करें.

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धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण काफी अच्छा रहने के संकेत हैं. काम और करियर में लंबे समय से चली आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. करियर से जुड़े अटके हुए काम पूरे होने के योग हैं. हालांकि भाई-बहन के साथ रिश्तों को लेकर सावधान रहें. उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है. ग्रहण समाप्त होने के बाद शिव मंदिर जाकर जल अर्पित करना शुभ रहेगा.

मकर राशि
मकर राशि वालों को इस अवधि में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. कान, नाक, गले और आंखों से जुड़ी परेशानियों को नजरअंदाज न करें. नौकरी या कारोबार को सामान्य तरीके से चलाना बेहतर रहेगा. करियर में कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें. स्थान परिवर्तन, नई प्रॉपर्टी खरीदने या किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें. इस समय लिया गया गलत निर्णय परेशानी पैदा कर सकता है. ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान करना शुभ माना गया है.

कुंभ राशि
कुंभ राशि में ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. रिश्तों और महत्वपूर्ण संबंधों पर ध्यान दें. करियर और जीवन से जुड़े जरूरी कामों को टालने से बचें. क्रोध और विवाद के कारण रिश्तों में परेशानी हो सकती है. काम में लापरवाही से महत्वपूर्ण कार्य अटक सकते हैं. ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध का दान करना लाभकारी माना गया है.

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मीन राशि
मीन राशि वालों के मन पर ग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है. मानसिक तनाव और बेवजह की चिंता बढ़ने की संभावना है. भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत रखने की जरूरत होगी. इस दौरान स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं. जल्दबाजी और भागदौड़ में काम करने से बचें. दुर्घटना से संबंधित सावधानी रखना जरूरी है. अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखने का प्रयास करें. ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को थोड़ी चीनी का दान करना शुभ माना गया है.

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