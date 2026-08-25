Matar Mushroom Recipe: रक्षाबंधन पर घर में बनाएं रेस्टोरेंट जैसा मसालेदार मटर-मशरूम, स्वाद ऐसा कि मेहमान पूछेंगे रेसिपी!

Matar Mushroom Recipe: त्योहारों पर लंच और डिनर में सब्जी को लेकर बड़ी टेंशन होती हैं कि आखिर मेहमानों के लिए क्या खास बनाया जाए. खासतौर पर शाकाहारी लोग सिर्फ पनीर की सब्जी बनाने लगते हैं, लेकिन अगर आप भी रक्षाबंधन के दिन कुछ नया और लाजवाब रेसिपी बनाना चाहते हैं तो मटर-मशरूम की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं.

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मटर पनीर ज्यादातर घरों में बनता है, लेकिन इस बार आप मसालेदार मटर-मशरूम बनाकर त्योहार को खास बना सकते हैं. पूरी, लच्छा पराठा या चावल के साथ इस सब्जी का बेहद शानदार लगता है. इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि घर के मसालों से ही आप इस सब्जी को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार कर सकते हैं. देसी मसालों से इसकी मसालेदार ग्रेवी में बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है और तैयार होने में भी सिर्फ 30 से 40 मिनट का ही समय लगता है.

आइए आपको मसालेदार मटर मशरूम की सब्जी बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं, जिसे आप घर पर आसानी ट्राई कर सकते हैं.

मटर-मशरूम की सब्जी के लिए सामग्री:

2 कप मटर

1 कप मशरूम

4 टमाटर

2 प्याज

10 काजू

6-7 लहसुन की कलियां

1 छोटा टुकड़ा अदरक

2-3 हरी मिर्च

1 चम्मच बेसन

3-4 चम्मच फ्रेश मलाई

नमक स्वादानुसार

1/2 चम्मच लाल मिर्च

1/2 चम्मच हल्दी

1 चम्मच धनिया पाउडर

1 चुटकी हींग

1 चम्मच कसूरी मेथी

1/2 चम्मच गरम मसाला

2 हरी इलायची

1 बड़ी इलायची

2 काली मिर्च

2 लौंग

1 तेजपत्ता

2-3 चम्मच तेल

मटर-मशरूम बनाने का तरीका

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सबसे पहले मटर और मशरूम को अच्छी तरह धो लें. मशरूम को साफ करके टुकड़ों में काट लें. इसके बाद दोनों को हल्का उबाल लें और पानी निकालकर अलग रख दें. अब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को पीसकर पेस्ट बना लें. इसमें लाल मिर्च और हल्दी मिलाकर अलग रख दें. प्याज और टमाटर को काट लें. काजू को थोड़ी देर पानी में भिगोकर इसका भी बारीक पेस्ट तैयार कर लें. कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें सारे खड़े मसाले जैसे तेजपत्ता, हरी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग डालकर कुछ सेकंड भूनें. फिर प्याज डालकर सुनहरा होने तक भून लें. अब इसमें अदरक-लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें. इसके बाद टमाटर डालें और तब तक पकाएं जब तक टमाटर नरम होकर तेल छोड़ने न लगें. इसमें बेसन डालकर एक से दो मिनट भूनें. फिर काजू का पेस्ट, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर मसाले को अच्छी तरह पकाएं. अब इसमें थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी को उबालें. उबाल आने पर उबले हुए मटर और मशरूम डालकर 5 से 7 मिनट स्लो गैस पर पकाएं. आखिर में फ्रेश मलाई, कसूरी मेथी और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं. करीबन दो मिनट और पकाने के बाद गैस बंद कर दें.

इन चीजों के साथ करें सर्व

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गरमा-गरम मटर-मशरूम की सब्जी को रोटी, नान, पराठे या जीरा राइस के साथ सर्व करें. मसालेदार सब्जी के साथ पापड़, अचार, हरी चटनी भी सर्व करें, इन सबके साथ में सब्जी खाने का मजा डबल हो जाएगा.

प्रो टिप्स:

मटर और मशरूम को ज्यादा ना उबालें. इससे सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है. अगर आप मिर्च ज्यादा खाते हैं तो हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं. फ्रेश मलाई से इस सब्जी का टेस्ट बैलेंस हो जाता है और स्वाद भी अच्छा लगता है.



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