वाराणसी: बारिश के बीच करंट ने ली जान, पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की मौत

वाराणसी समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है. वाराणसी में भारी बारिश के बीच बिजली का करंट लगने से तीन लोगों की मौत हो गई है. यह तीनों घटनाएं अलग-अलग जगह हुई हैं.

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पहला हादसा सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा इलाके में हुआ. यहां 17 वर्षीय अनस घर में बारावफात की सजावट के लिए बिजली के झालर लगा रहा था. इसी दौरान लोहे के दरवाजे और आसपास जमा पानी में करंट फैल गया. इसके कारण अनस की मौत हो गई. बेटे को बचाने पहुंचे उसके पिता समीमुद्दीन की भी करंट की चपेट में आने से जान चली गई.

दूसरा हादसा चेतगंज थाना क्षेत्र के कालिमहाल तिराहे पर हुआ. यहां 50 वर्षीय त्रिलोकी मोदनवाल वाटर कूलर में फैले करंट की चपेट में आ गए. इस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई. एक ही सुबह हुए इन हादसों से इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बृजेश सिंह ने बताया कि तीनों की मौत बिजली का करंट लगने के कारण हुई.

वाराणसी में भारी बारिश के बीच गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. गंगा का बढ़ता जलस्तर अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है, पक्के घाटों को डुबोने के बाद बाढ़ का पानी अब आसपास की गलियों तक पहुंच गया है. इसका सबसे ज्यादा असर मणिकर्णिका घाट पर देखने को मिल रहा है.

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