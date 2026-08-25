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कावड़ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा, ट्रक ने 10 साल के प्रबल को कुचला; गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में लगा दी आग

जलगांव में कावड़ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ. तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक में आग लगा दी और सड़क पर बॉडी रखकर जाम कर दिया. पुलिस के कार्रवाई के भरोसे के बाद करीब दो घंटे से चल रहे विरोध को शांत करवाया.

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हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी (screengrab ITG)
हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी (screengrab ITG)

महाराष्ट्र के जलगांव शहर में कावड़ यात्रा के दौरान सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई. ममुराबाद रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी. मृतक की पहचान जलगांव के गवलीवाड़ा निवासी प्रबल राजेश गवली के रूप में हुई है. हादसा शाम करीब 6:30 बजे हुआ.

हादसे के बाद भड़का लोगों का गुस्सा

स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के बाद भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की. घटनास्थल पर मौजूद कुछ युवक मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे थे. बताया जा रहा है कि उनके साथ भी कुछ लोगों ने मारपीट की. हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने प्रबल के शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया. लोगों की मांग थी कि आरोपी चालक को उनके हवाले किया जाए और मामले में सख्त कार्रवाई की जाए. सड़क जाम होने से ममुराबाद रोड पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

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ट्रक में लगाई आग, दो घंटे तक मौके पर रही दमकल

भीड़ ने ट्रक में आग लगा दी. इसकी सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची. हालांकि, उस समय घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और माहौल तनावपूर्ण था. बताया जा रहा है कि भीड़ के विरोध के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी परेशानी हुई. फायर ब्रिगेड की टीम करीब दो घंटे तक मौके पर रही, लेकिन हालात अनुकूल नहीं होने के कारण उसे बिना आग बुझाए वापस लौटना पड़ा. इस दौरान पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की. इलाके में करीब दो घंटे तक तनाव का माहौल बना रहा.

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एसपी ने परिजनों से की बात, कार्रवाई का भरोसा

मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे ने मृतक प्रबल के परिजनों से बातचीत की. उन्होंने परिवार को मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया. पुलिस की ओर से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोगों को शांत कराया गया. इसके बाद सड़क से जाम हटाया गया और यातायात को सामान्य कराया गया. पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई. हादसे को लेकर पुलिस आगे की जांच में जुटी है.

दूध का कारोबार करते हैं प्रबल के पिता

प्रबल राजेश गवली अपने परिवार में माता-पिता और एक बहन के साथ रहता था. उसके पिता दूध का कारोबार करते हैं. परिवार के लिए यह हादसा किसी सदमे से कम नहीं है. जिस कावड़ यात्रा में परिवार के लिए धार्मिक उत्साह का माहौल था, वहीं कुछ ही पलों में मातम पसर गया. हादसे के बाद ममुराबाद रोड और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. हादसे के बाद हुई तोड़फोड़ और ट्रक में आग लगाने की घटना को लेकर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

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