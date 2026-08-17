scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांसुरी स्वराज पर क्यों नहीं करते FIR? प्रियांक खड़गे ने उठाए सवाल

वंदे मातरम् विवाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर की मांग को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है. कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने पूछा कि अगर वंदे मातरम् के दौरान कथित तौर पर आपत्ति जताने पर मामला दर्ज किया जा रहा है, तो बांसुरी स्वराज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

Advertisement
X
प्रियांक खड़गे और बांसुरी स्वराज. (Photo- ITG)
प्रियांक खड़गे और बांसुरी स्वराज. (Photo- ITG)

वंदे मातरम् को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव में बदलता जा रहा है. 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम् के गायन को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दी गई है. शिकायत में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की जांच की मांग की गई है.

अब कांग्रेस नेता और कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और उससे जुड़े संगठन इस मामले में एफआईआर की मांग कर रहे हैं तो पहले बांसुरी स्वराज के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए. खड़गे ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बांसुरी स्वराज के कार्यक्रम से बाहर जाने की बात दिखाई देती है.

यह भी पढ़ें: 'हर घर तिरंगा' अभियान RSS मुख्यालय से शुरू करो', प्रियांक खड़गे का तंज

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi
'संस्कारहीन और अश्लील', PM मोदी पर राहुल के बयान से भड़की बीजेपी
aap leader atishi disappeared instead of apologizing
AAP नेता आतिशी को लेकर क्या बोलीं बांसुरी स्वराज?
Misuse of machinery in Punjab under Aam Aadmi Party's leadership
'AAP सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही', बोलीं बांसुरी स्वराज
Where is Atishi not visible in Delhi Punjab or Goa assembly
बांसुरी स्वराज ने आतिशी को लेकर क्या कहा?
Nitin Naveen's leadership will strengthen BJP
नितिन नबीन को लेकर क्या बोलीं बांसुरी स्वराज?

'पहले बांसुरी स्वराज पर केस क्यों नहीं?'

प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर वंदे मातरम् को लेकर कार्रवाई करनी है तो बांसुरी स्वराज के मामले में भी वही रवैया अपनाया जाना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी, मोर्चा, एबीवीपी या आरएसएस की ओर से उनके खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं दर्ज कराया गया.

Advertisement

खड़गे ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश बताते हुए कहा कि कांग्रेस को बीजेपी से देशभक्ति का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान जैसे मुद्दों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है.

सोनिया-राहुल के खिलाफ क्या है शिकायत?

सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दी गई शिकायत में 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम का हवाला दिया गया है. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि वंदे मातरम् के गायन के दौरान सोनिया गांधी के इशारे और राहुल गांधी के कथित बयान की जांच होनी चाहिए. शिकायत में सार्वजनिक रूप से सामने आए वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया गया है.

यह भी पढ़ें: कोर्ट के समन के बाद बोले प्रियांक खड़गे- डरने की जरूरत नहीं... RSS रजिस्ट्रेशन की मांग दोहराई

शिकायत में प्रस्तावित राष्ट्रीय सम्मान संशोधन कानून का भी हवाला दिया गया है. पुलिस से पहले इसकी कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है. प्रियांक खड़गे ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि चाहे जितने मामले दर्ज किए जाएं, कांग्रेस को देशभक्ति का प्रमाणपत्र किसी से लेने की जरूरत नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    लाइमलाइट में पत्नी, गर्दिश में गोविंदा के सितारे! थाईलैंड के क्लब में नाचे, यूजर्स बोले- ऐसी क्या मजबूरी? |
    सरकारी पद का झांसा, 5 सितारा होटल में इंटरव्यू और फर्जी काउंसिल... हरियाणा के कारोबारी को ऐसे लगा 2.9 करोड़ का चूना |
    विजय सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बोले अन्नामलाई, राजनीति में नई हवा, पर विज़न नहीं |
    ठसाठस भीड़, बैरेकेडिंग पर गिरा लड़का, फिर संभाले नहीं संभली भीड़... महाकाल मंदिर परिसर में ऐसे बने भगदड़ जैसे हालात |
    सरकारी स्कूल में बच्चे का हक क्या है? पानी, टॉयलेट से लेकर कंप्यूटर तक, जानिए स्कूल में कितनी सुविधाएं जरूरी |
    Exclusive: लालू, सुरेश प्रभु और अश्विनी वैष्णव... किस रेल मंत्री ने चार्टर प्लेन पर खर्चे सबसे ज्यादा? RTI में हुआ खुलासा |
    फुटबॉल मैच में डराने वाला मंजर... गोल करने के बाद अचानक मैदान पर गिरा ये स्टार प्लेयर, VIDEO |
    अखिलेश यादव बोले- पीडीए से बनेगा सामाजिक न्याय का मजबूत गुलदस्ता |
    हार्ट अटैक बताया, बाहर से बंद था दरवाजा,घर पहुंचे तो बदल गई पूरी तस्वीर… FIR ने खोले IPS की मां की मौत के कई राज |
    दिल्ली SIR की डेडलाइन आज खत्म, 48 लाख से ज्यादा फॉर्म अब भी बाकी
    Advertisement