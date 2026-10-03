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PAK आतंकी शहजाद भट्टी के गुर्गों पर ATS का शिकंजा, UP के 15 जिलों में रेड

उत्तर प्रदेश ATS ने पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. यूपी ATS पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत राज्य के 15 जिलों में छापेमारी कर रही है. 

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शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े करीब आधा-दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया (सांकेतिक तस्वीर)
शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े करीब आधा-दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया (सांकेतिक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश ATS ने पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ 15 जिलों में छापेमारी कर कड़ी कार्रवाई शुरू की है. आधा दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. यह कार्रवाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इंडो-नेपाल बॉर्डर से लगे जिलों में की जा रही है. भारत सरकार ने शहजाद भट्टी को आतंकवादी घोषित किया है, जिसके बाद यूपी ATS उसकी गतिविधियों की जांच कर रही है.

आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों की तलाश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही इंडो-नेपाल बॉर्डर से लगे कई जिलों में भी कार्रवाई की जा रही है. शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े करीब आधा-दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. 

यह भी पढ़ें: 19 साल की लड़की ATS के निशाने पर! पिता का SIMI- इंडियन मुजाहिद्दीन कनेक्शन, फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप

बता दें, यूपी पुलिस की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी को आतंकवादी घोषित किया था. अब यूपी एटीएस उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों और उनके गतिविधियों की जांच कर रही है.

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