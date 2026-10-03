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वैभव सूर्यवंशी को आउट कर पाकिस्तानी गेंदबाज ने किया बेबी वाला इशारा, VIDEO

वैभव सूर्यवंशी की उम्र महज 15 साल है. वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी ने क्रिकेट जगत में अलग पहचान दी है. इसी वजह से उन्हें 'बॉस बेबी' का निकनेम भी मिला है. अयूब का सेलिब्रेशन इसी नाम और वैभव की उम्र पर किया गया मजाक माना जा रहा है. हालांकि वैभव इस मैच में सिर्फ 9 गेंदों का सामना कर सके और 15 रन बनाए.

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सैम अयूब का सेलिब्रेशन वायरल. (Photo: Screengrab/SonyLIV)
सैम अयूब का सेलिब्रेशन वायरल. (Photo: Screengrab/SonyLIV)

एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मेन्स क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल खेला गया. 3 अक्टूबर (शनिवार) को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित इस मुकाबले में भारतीयओपनर वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद थी. हालांकि वैभव ने निराश किया और दो छक्के की मदद से 9 गेंदों पर 15 रन ही बना सके. वैभव को ऑफ-स्पिनर सैम अयूब ने चलता किया.

सैम अयूब की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की. शॉट ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटकीपर उस्मान खान के पास पहुंच गई. उस्मान के दस्तानों में गेंद पहली कोशिश में पूरी तरह नहीं आई. कुछ फम्बल के बाद उन्होंने गेंद को सुरक्षित अपने दस्ताने में कर लिया और पाकिस्तान को अहम सफलता मिल गई. इसके बाद अयूब ने जो सेलिब्रेशन किया, वो चर्चा का विषय बन गया.

सैम अयूब ने 15 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज को आउट करने के बाद बच्चे को झुलाने की एक्टिंग करते हुए जश्न मनाया. अयूब का यह क्रैडल सेलिब्रेशन तुरंत सुर्खियों में आ गया क्योंकि वैभव को उनकी कम उम्र और विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते 'बॉस बेबी' कहा जाता है. पारी की शुरुआत करने उतरे वैभव ने दूसरे ओवर में ही साद मसूद के खिलाफ लगातार दो छक्के जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे.

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भारतीय टीम को वैभव सूर्यवंशी एक तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन सैम अयूब के ओवर में लिया गया एक जोखिम भरा शॉट उनकी पारी का अंत कर गया. ऑफ स्पिनर यहीं नहीं रुके. उन्होंने साथियों के साथ इस विकेट का जश्न मनाया और उन्हें गले लगाया. उनका इशारा सीधे तौर पर वैभव की उम्र से जोड़कर देखा गया.

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वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद गैर-स्ट्राइकर छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा की प्रतिक्रिया भी कैमरे में कैद हो गई. वह शॉट के चयन से नाराज नजर आए और डगआउट की ओर मुड़कर वैभव को कुछ इशारा करते दिखे. भारत के लिए यह विकेट इसलिए अहम था क्योंकि वैभव हाल के मुकाबलों में अपनी तेजतर्रार बल्लेबाजी से लगातार प्रभाव छोड़ रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने शुरुआत में दो छक्के लगाकर आक्रामक रुख दिखाया, लेकिन सैम अयूब के खिलाफ एक गलत शॉट ने उनकी पारी को वहीं रोक दिया.

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