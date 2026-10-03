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30 मिनट तक बीच सड़क पर मंडराई 'मौत', दहशत में खड़े रहे राहगीर... आधी रात को बागपत में दिखा खौफनाक मंजर

कहानी यूपी के बागपत की है. आधी रात का सन्नाटा था... सड़क पर अचानक चिंगारियां बरसने लगीं. यहां 11 हजार वोल्ट का तार टूटकर जमीन पर गिरा था. कुछ ही पलों में सड़क किनारे झाड़ियों में आग भड़क उठी. वहां से अपने वाहनों से गुजर रहे लोग रुक गए और करीब 30 मिनट तक दहशत में रहे. लोग वाहनों को रोककर दूसरों को भी आगे बढ़ने से रोकते रहे.

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11 हजार वोल्ट का बिजली का तार गिरने से लगी थी आग. (Photo: Screengrab)
11 हजार वोल्ट का बिजली का तार गिरने से लगी थी आग. (Photo: Screengrab)

आधी रात का वक्त था. बागपत-चमरावल रोड पर लोग अपने-अपने घरों की तरफ जा रहे थे. सड़क पर सामान्य आवाजाही थी. तभी अचानक तेज चिंगारियां दिखाई देने लगीं. लोगों ने देखा तो होश उड़ गए. 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर सीधे सड़क के बीचोंबीच आ गिरा था. तार जमीन पर पड़ा था और उससे चिंगारियां निकल रही थीं. कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे झाड़ियों और पेड़ों में आग की लपटें उठने लगीं.

अब सड़क के एक तरफ बिजली का नंगा तार था और दूसरी तरफ धधकती आग. करीब 30 मिनट तक यह मंजर लोगों की सांसें अटकाए रहा. हाईटेंशन लाइन के तार से चिंगारियां निकलने लगीं. देखते ही देखते सड़क किनारे मौजूद सूखी झाड़ियों ने आग पकड़ ली. रात के अंधेरे में आग की लपटें और सड़क के बीच पड़ा हाईटेंशन तार देखकर राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई. वाहनों के पहिए अचानक थम गए. बाइक सवारों ने दूर से ही खतरा भांप लिया. कई वाहन चालकों ने अपने वाहन रोक दिए और पीछे आ रहे दूसरे लोगों को भी आगे नहीं बढ़ने दिया.

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क्योंकि खतरा सिर्फ आग का नहीं था. सड़क के बीच पड़ा 11 हजार वोल्ट का तार किसी भी वाहन या राहगीर के लिए जानलेवा हो सकता था. लोगों को डर था कि कहीं कोई बाइक सवार अंधेरे में तार को देख न पाए. कोई वाहन चालक आग से बचने के चक्कर में तार की तरफ न चला जाए. इसी डर के चलते लोगों ने खुद ही सड़क पर आवाजाही रोकनी शुरू कर दी. राहगीरों ने पुलिस और बिजली विभाग को सूचना दी और बिजली सप्लाई बंद कराने की कोशिश शुरू की.

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यह भी पढ़ें: रतलाम में मोहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा: 11 KV हाईटेंशन लाइन से टकराया ताजिया, करंट फैलने से 3 की मौत, 12 झुलसे

करीब 30 मिनट तक सड़क पर तनाव की स्थिति बनी रही. लोग दूर खड़े होकर आग और तार को देखते रहे. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सड़क से सुरक्षित तरीके से कैसे निकला जाए. फिर बिजली सप्लाई बंद कराई गई. बिजली बंद होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली. इस दौरान सड़क किनारे लगी आग की लपटें भी लोगों के लिए खतरे की वजह बनी हुई थीं. करीब आधे घंटे तक बागपत-चमरावल रोड पर जो हुआ, उसने वहां से गुजरने वाले लोगों को डरा दिया. 

एक तरफ 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार सड़क पर गिरा था. दूसरी तरफ झाड़ियों में आग धधक रही थी. बीच में वही सड़क थी, जिस पर कुछ देर पहले तक लोग सामान्य तरीके से गुजर रहे थे. अगर किसी बाइक सवार की नजर समय रहते उस तार पर नहीं पड़ती, अगर कोई वाहन चालक आग से बचने के चक्कर में गलत दिशा में चला जाता या अगर बिजली सप्लाई समय रहते बंद नहीं होती, तो मामला कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता था. फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

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