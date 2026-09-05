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बच्चों के लिए मिठाई लेने उतरा शख्स, स्टार्ट कार लेकर भाग गया बदमाश! हापुड़ पुलिस मामले की जांच में जुटी

हापुड़ में बच्चों के लिए मिठाई लेने उतरे एक शख्स की स्टार्ट कार कथित तौर पर एक युवक लेकर फरार हो गया. कार में उसका वर्कर भी बैठा था, जिसे आरोपी हाजी नौशाद की फैक्ट्री के पास उतारकर भाग गया. कार लूट की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी गई.

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घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस. (Photo: ITG)
घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बुलंदशहर रोड पर कार लूट की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सीओ सिटी अनीता चौहान समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि कार और उसे लेकर फरार हुए संदिग्ध शख्स के बारे में सुराग मिल सके.

मामला नगर कोतवाली क्षेत्र में बुलंदशहर रोड का है. पीड़ित का नाम अकरम है. अकरम का कहना है कि वह बच्चों के लिए मिठाई लेने के लिए कार से नीचे उतरे थे. कार उस वक्त स्टार्ट थी और उनका वर्कर वकार अंदर बैठा हुआ था.

इसी दौरान एक व्यक्ति कार में घुसा और कार लेकर तेज रफ्तार में फरार हो गया. अकरम का आरोप है कि कार में उनका वर्कर वकार भी बैठा था. आरोपी ने कुछ दूर जाकर फैक्ट्री के पास वकार को कार से उतार दिया और फिर कार लेकर फरार हो गया.

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यह भी पढ़ें: बेंगलुरु में लग्जरी कार चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, ₹35 लाख की टोयोटा फॉर्च्यूनर बरामद, महिला समेत दो गिरफ्तार

इस मामले की सूचना उन्होंने तुरंत पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई. इसके साथ ही पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार किस दिशा में गई और उसमें सवार संदिग्ध शख्स कौन था.

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फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. कार वास्तव में लूटी गई या घटना के पीछे कोई दूसरी कहानी है, यह जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर मामले की वास्तविक स्थिति पता लगाने में जुटी है.

पीड़ित अकरम ने बताया कि मैं गाड़ी से बच्चों के लिए मिठाई लेने उतरा था. गाड़ी स्टार्ट थी और मेरा वर्कर वकार गाड़ी में बैठा हुआ था. इसी बीच एक आदमी मेरी गाड़ी में घुसा और गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से भगाकर ले गया. गाड़ी में बैठे मेरे वर्कर को आगे उतार दिया और फरार हो गया.

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