scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिंबल पर TMC के दोनों गुटों को 10 दिन में देना होगा जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहलत

सुप्रीम कोर्ट ने ऋतुब्रत बनर्जी गुट को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है. कोर्ट ने ममता बनर्जी गुट को भी ऋतुब्रत गुट के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 और दिन की मोहलत दी है.

Advertisement
X
ऋतुब्रत बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग में जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत बढाए जाने की गुहार लगाई थी. (File photo: ITG)
ऋतुब्रत बनर्जी गुट ने चुनाव आयोग में जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत बढाए जाने की गुहार लगाई थी. (File photo: ITG)

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के नाम और घास के तीन पत्तियों वाले जोड़ा फूल के चुनाव चिह्न को लेकर दोनो गुटों के दावे पर चुनाव आयोग में हलफनामा दाखिल करने का समय सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया.

सुप्रीम कोर्ट ने ऋतुब्रत बनर्जी गुट को जवाब दाखिल करने के लिए 10 और दिनों का समय दिया है. कोर्ट ने ममता बनर्जी गुट को भी ऋतुब्रत गुट के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 और दिनों की मोहलत दी.

आज सोमवार को चुनाव आयोग के समक्ष जवाब दाखिल करने की आखिरी तारीख थी. बागी गुट के नेता ऋतुब्रत बनर्जी गुट की तरफ से चुनाव आयोग में जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दो हफ्ते की मोहलत बढाए जाने की गुहार लगाई गई थी. वहीं, ममता बनर्जी गुट ने ऋतुब्रत बनर्जी गुट की मांग पर ऐतराज जताते हुए इसे समय खींचने की चाल बताया.

सम्बंधित ख़बरें

Maharashtra SIR Draft list
महाराष्ट्र SIR में कई जगह 40% मतदाताओं के नाम कटे? SC ने मांगा जवाब
The Supreme Court of India. (File photo)
देश की हर कोर्ट में बनेंगे महिला वकीलों के लिए अलग टॉयलेट-बार रूम
SC ने आशीष मिश्रा को दिवाली के दौरान अपने घर जाने की अनुमति दी. (File Photo)
लखीमपुर हिंसा केस: आशीष मिश्रा को मिली दिवाली पर घर जाने की अनुमति
छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण कानून को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी
Railway Train Ticket Booking Rule Change
रेलवे बदल रहा ये नियम... ट्रेन टिकट बुक कराने से पहले जान लीजिए

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र SIR में कई जगह 40% मतदाताओं के नाम कटे? सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान 28 सितंबर को चुनाव आयोग से तीन महीने में इस मसले पर फैसला लेने को कहा था. एक महीना तो निकल चुका है, लेकिन अब तक जवाबी हलफनामा और प्रत्युत्तर की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है. नवंबर के पहले हफ्ते में जवाब और मध्य तक ममता गुट का जवाबी हलफनामा आएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट की तीन महीने की मोहलत में से करीब डेढ़ महीने से ज्यादा वक्त इसी शुरुआती प्रक्रिया में ही लग जाएगा.

Advertisement

बता दें, पश्चिम बंगाल उप चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने दोनो गुटों को अस्थाई सिंबल और नाम आवंटित किए थे. ममता बनर्जी के गुट का नाम ममता TMC और सिंबल फुटबॉल प्लेयर अलॉट किया गया था, जबकि बागी गुट को डेमोक्रेटिक TMC नाम और लिफाफा सिंबल अलॉट किया गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    India's Got Latent: PM की मिमिक्री, कुणाल कामरा को रोस्ट, समय रैना के शो में हो क्या रहा है? |
    कुवैत में जिंदगी और मौत से जूझ रहा नागौर का टंवर सिंह चौहान, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज, परिवार की सरकार से गुहार |
    3 लाख रुपये का iPhone Duo ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फेल! धूल से जाम हुआ हिंज, स्क्रीन पर आई हरी लाइन |
    Silver Price Crash From High: चांदी में आज भी उथल-पुथल, हाई से अब हो गई ₹2.25 लाख सस्ती |
    खड़गे की टिप्पणी पर बीजेपी का विरोध, देखें टॉप हेडलाइंस |
    चक्रवात 'अर्नब' का खतरा: 10 पॉइंट में समझिए ओडिशा-आंध्र प्रदेश की तैयारी |
    फ्रांस, इटली, बेल्जियम और अल्बानिया में भड़का प्रदर्शन, जगह-जगह हिंसा |
    महंगे स्नीकर्स का सस्ता जुगाड़, Gen Z क्यों खरीद रही है फर्स्ट-कॉपी जूते? |
    महंगे वैरिएंट का झंझट खत्म! सबसे सस्ती ऑटोमैटिक Compass लॉन्च, कीमत है इतनी |
    'सत्ता से बाहर होते ही आपा खो बैठे खड़गे', PM मोदी के पिता पर बयान से भड़के CM पुष्कर सिंह धामी
    Advertisement